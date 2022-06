Svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu Dana grada Našica: Marina i Danijel Kopri, te David Gull dobitnici nagrada za životno djelo

U nazočnosti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborskog zastupnika Hrvoja Šimića, izaslanika premijera Andreja Plenkovića i župana Ivana Anušića, dožupana Josipa Miletića, zastupnika u europskom parlamentu Karla Resslera, počasnih građanina Našica generala pukovnika Mladena Markača i Vladimira Šeksa, predsjednice Županijske skupštine OBŽ Ivane Bagarić te mnoštva gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina među kojima je i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, gospodarstvenika, predstavnika udruga, sportskih klubova i drugih, u svečanoj Sali Glamour održana je svečana sjednica Gradskog vijeća grada Našica.

Svim nazočnima na početku se obratio predsjednik Gradskog vijeća grada Našica Krešimir Žagar.

-Koristim ovu prigodu da pozdravim sve koji su odazvali našem pozivu i uveličali Dan našeg grada. Gradsko vijeće radi maksimalno za dobrobit svog grada i građana, puno je tu prijedloga, kritika i pohvala, ali u svakom slučaju donosimo krucijalne odluke za život naših sugrađana i borimo se za njihovu dobrobit – naglasio je Žagar.

Mikrofon je potom prepustio našičkom gradonačelniku Krešimir Kašubi koji je predstavio niz gradskih projekata i planova za budućnost.

-Prije nekih sedam godina mogli smo samo maštati o nekim investicijama da će se dogoditi u gradu, a danas su ovdje pred nama i pola milijarde kuna je u posljednjih šest godina u Našicama uloženo u kulturnu baštinu, sport, obrazovanje i sve segmente razvoja našeg grada. Mi danas slavimo svoj 793. rođendan, mi smo grad prebogat tradicijom, kulturom, glazbom, sportom i obrazovanjem i dalje krupnim koracima grabimo naprijed. Našice su danas u vrhu Hrvatske po pokrivenosti vodovodnom mrežom, uz Grad Pazin jedini imamo 99-postotnu pokrivenost tom mrežom i 90-postotnu pokrivenost kanalizacijom i to su upravo uvjeti, uz naše gospodarstvo koje je temelj svega, s kojima možemo osigurati normalan život ne samo nama nego i za povratak naših sugrađana u grad. Želimo povećati broj stanovnika, radimo na tome intenzivno i naporno te definitivno i imamo resurse za to. Mi smo svjesni da nemamo morski turizam i da ga nikada nećemo imati, ali barem ovaj kontinentalni možemo dovesti na veliku razinu. Mnogi su me pitali zašto grad Našice nema bazen, a ovom prigodom naglašavam da ćemo ga imati, to je ta kvaliteta života u našem gradu i mi ćemo ju osigurati kroz jedan veliki sportski centar pod nazivom NEXE Arena gdje će biti i novi sportski tereni. Maksimalno nastojimo proporcionalno izgraditi i urediti sva naša naselja, svakog dana razgovaramo s ljudima, pitamo što im treba i siguran sam da idemo dobrim putem – rekao je Kašuba.

U ime svih počasnih građana Našica Vladimir Šeks izrazio je ogroman ponos povezanosti s Našicama.

-Više od pola stoljeća sam tijesno vezan uz Našice, a posebno emocionalno i uvijek su mi u srcu i danas sam posebno sretan što ovaj grad izrasta u pravu europsku ljepoticu, a svakako su impozantni planovi za budućnost koji će osigurati normalan i ugodan život svih Našičana – rekao je Šeks.

Obratio se potom europski parlamentarac Karlo Ressler, također čovjek koji ima našičke korijene.

-Veseli me svaki uspjeh reći ću, našeg grada, jer Našice su svakako i moj grad. Rezultati koji se ovdje postižu mijenjaju vizuru grada, čine još ugodnijim za život posebno mladim obiteljima, i danas je ovaj grad veliki ponos svojih građana. Najvažnije da se ide prema naprijed, hrabro i smiono uz podršku Županije, Hrvatske i Europe, jer imamo zajedno odgovornost povezivati sve razine – rekao je Resler.

Izaslanik premijera Andreja Plenkovića i župana Ivana Anušića, dožupan OŽB Josip Miletić kao rođeni Našičanin izrazio je ogroman ponos što su Našice danas prekrasan grad.

-Našice su grad razvoja, projekata budućnosti i siguran sam kako će svi biti i realizirani, a mi smo kao Županija uvijek vjeran partner i prijatelj. Ovdje vladaju pozitivni gospodarski trendovi koji su u stalnom porastu, a isto tako vidljiva je i porast dobiti naših poduzeća te veći broj zaposlenih, što nosi novi zamah boljeg života u Našicama kroz dugo razdoblje – dodao je Miletić.

Na kraju se obratio izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik dr. Hrvoje Šimić.

-Grad je prelijep, razvija se u svim segmentima, poznati smo po glazbi, kulturi, posebno po sportu i našem najvećem promotoru, Rukometnom klubu NEXE. Ja sam ponosan, a vjerujem i mnogi drugi što smo baš Našičani. Ponosan sam i što kao Našičanin u svom gradu predstavljam predsjednika Hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića i što ću mu moći prenijeti u kakvom lijepom i uspješnom gradu živim. Ovo je definitivno grad razvoja, projekata, grad koji osigurava budućnost mladih, ali i svih drugih generacija i grad u kojem će biti ugodno, sigurno i lijepo živjeti, a već je to i sada – rekao je Šimić.

Na kraju sjednice nagrađeni su zaslužni pojedinci i to zahvalnicama, plaketama i nagradama za životno djelo. Tako su zahvalnice dobili Javna vatrogasna postrojba Našice, vukovarski branitelj Branimir Jokić, a potom za darivanje krvi Jerko Amidžić, Zdravko Forintić, Antun Hrženjak, Danijel Pavlović, Franjo Prispilović, Darko Ferčec, Branka Hajek, Valentin Keglević, Julijo Pepelko i Marijo Šustek, dok su nagrade za životno djelo dobili bračni par – glazbenici Danijel i Marina Kopri te dugogodišnji darivatelj krvi David Gull.

U ime nagrađenih zahvalila se Marina Kopri, a svečanu sjednicu zaključio je vrhunskim nastupima njen Tamburaški orkestar “Dora Pejačević” pod ravnanjem Dejana Koprija.

