Zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement i pročelnica Martina Bunić posjetili i darivali prvakinje Hrvatske – košarkašice ‘Nazora’

Zamjenik virovitičko–podravskog župana Marijo Klement u pratnji pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko–podravske županije Martine Bunić, danas (ponedjeljak) je posjetio sportsku dvoranu Osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici, gdje je čestitao košarkašicama petih i šestih razreda Školskog sportskog društva Mladost, koje su se ‘okitile’ zlatnim odličjem na nedavno završenom prvenstvu Hrvatske u Vinkovcima.

-Velika nam je čast i zadovoljstvo što na području županije, odnosno grada Virovitice imamo državne prvakinje u košarci za djevojčice petih i šestih razreda. Nagradit ćemo ih sportskim ruksacima koji su im potrebni za svakodnevno treniranje i igranje. Sportaši su jedni od najboljih promotora Virovitičko–podravske županije – tom prilikom izjavio je zamjenik župana Marijo Klement.

Veliko zadovoljstvo tom je prigodom izrazila i ravnateljica škole Sanjica Samac.

-Prije desetak godina imali smo državne prvake u rukometu petih i šestih razreda, a sada smo isti rezultat ostvarili u košarci. Ponosni smo i zadovoljni, jer ovo jako puno znači za našu školu. Dobili smo sportsku dvoranu i počeli postizati značajne uspjehe na državnim završnicama. Ove godine tri naše košarkaške ekipe plasirale su se na državnu završnicu, a samo je jedna osvojila medalju i to zlatnu – ponosna je bila ravnateljica Sanjica Samac.

Ekipu je organizacijski vodio nastavnik Ivan Šuper.

-Pobjeda nam puno znači, školu smo prezentirali na najbolji mogući način. Konkurencija je bila izrazito jaka. U finalu smo pobijedili ekipu iz Dubrovnika, koja je godinama najbolja u Hrvatskoj. Zahvalio bi se klupskim trenerima Robertu Fritzu i Robertu Cengeru, koji su odradili najveći dio posla u pripremi. Mi u školi smo odradili tehnički dio posla. U finalu je bilo jako napeto, ali smo na kraju došli do vrijedne i povijesne pobjede. To je bilo slavlje do suza – prisjetio se Ivan Šuper.

Ekipu na terenu vodio je klupski trener Robert Fritz.

-Sve su djevojčice članice ŽKK Virovitica. Nadali smo se medalji, zlato smo priželjkivali, ali nije očekivano. U polufinalnoj utakmici se nismo previše potrošili, dok smo se u finalu potrošili do krajnjih granica. U posljednjim trenucima cure su prije svega bile mentalno čvrste. Poentirale su zadnja tri napada, a odigrale su i odličnu obranu, što je naše glavno oružje, čime smo pobijedili pomladak prvakinja Hrvatske, dubrovačke Raguse. Ako djevojke ostanu na okupu i budu trenirale više nego sada, predviđanja za budućnost su blistava – rezimirao je Robert Fritz.

Kostur ekipe su činile učenice šestih razreda.

-Finale je bilo stvarno teško. Nismo se uplašile protivnica. Kada su se dojmovi slegli, shvatile smo što smo osvojile. Moramo i dalje naporno raditi da bi potvrdili ove uspjehe -rekla nam je Margareta Cenger.

Njezina suigračica Alisa Lovreković upornošću dolazi do uspjeha.

-Ova pobjeda mi puno znači i poticaj mi je da nastavim trenirati i dalje. Već sam sedam godina u košarci. Treniramo svakodnevno. Nije problem usklađivati školske i sportske obveze. U vrtiću sam se priključila treninzima i bila sam uporna, takva želim biti i ubuduće – objasnila nam je Alisa Lovreković.

Podsjetimo još jednom, ovogodišnje prvakinje Hrvatske su: Lana Bajivić, Maja Lena Bucifal, Margareta Cenger, Naya Čevelak, Lorena Kanižaj, Katarina Kanjka, Petra Kubin, Alisa Lovreković, Ena Salajić, Lavinia Subota, Lea Štampar i Tena Tolušić, uz Mariju Počić i Lanu Lovrenčić, koje su za ekipu nastupale na županijskom i međužupanijskom natjecanju.

(www.icv.hr, mš, foto: K. Toplak i M. Šolc)