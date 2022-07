Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine (s inozemnim elementom) radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata počinje 15. srpnja

U petak 15. srpnja počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj s inozemnim elementom. Jednokratno novčano primanje dobit će 56.193 korisnika mirovine koji uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj primaju i mirovinu iz inozemstva, kao i korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Za ovu isplatu osigurano je 37.996.600,00 kuna. Za 7.911 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 1.600 kuna isplatit će se 1.200 kuna jednokratno, i za to je osigurano 9.493.200 kuna. Za 9.346 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 1.600,01 do 2.100 kuna isplatit će se 900 kuna jednokratno, i za to je osigurano 8.411.400 kuna. Za 22.588 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 2.100,01 do 3.100 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno, i za to je osigurano 13.552.800 kuna. Za 16.348 korisnika s mirovinom od 3.100,01 do 4.100 kuna jednokratno će se isplatiti 400 kuna, i za to je osigurano 6.539.200 kuna.

– Podsjećamo da su korisnici koji dio mirovine primaju iz inozemstva, u skladu s Odlukom Vlade Republike o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata od 9. ožujka 2022., za isplatu jednokratnog novčanog primanja trebali Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. lipnja 2022. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta. U skladu sa spomenutom Odlukom Vlade RH do sada je isplaćeno jednokratno novčano primanje za 689 546 korisnika u ukupnoj svoti od 449.250.500 kuna- istaknuli su iz HZMO-a.

