Nakon gotovo pet godina, ponovno osnovan KUD „Seljačka sloga“ Špišić Bukovica

Špišić Bukovica u svojoj povijesti i tradiciji krije izvorni folklor koji je do prije gotovo pet godina njegovalo i čuvalo od zaborava Kulturno-umjetničko društvo „Seljačka sloga“ Špišić Bukovica. Tu vrijednu tradiciju dugu čak 88 godina mještani su odlučili spasiti od zaborava te je Sloga ponovno oformljena u svibnju ove godine. Svoj prvi nastup u novom sastavu odradili su na tradicionalnoj proslavi Ivanjsko navečerje u povodu Dana općine. Brojni mještani i njihovi gosti s oduševljenjem su dočekali prvi nastup KUD-a te su ih nagradili velikim pljeskom i ovacijama, kao i pohvalama što su u tako kratkom vremenu pripremili nastup i vratili duh tradicije u svoje selo.

Iza Sloge danas stoje uglavnom mještani na čelu s predsjednicom Vesnom Posavac, koja je, kaže, odlučila obavljati ovu funkciju najviše zbog sadašnjih članova koji su ju na to potaknuli svojim željama i ambicijama za povratak plesa i pjesme u njihovo selo.

VRATILI FOLKLOR U ŠPIŠIĆ BUKOVICU

– Da budem predsjednica Sloge najviše su me potaknule Ivana Toljan i Ivana Zdjeličan, kao i Antun Rohtek koji su bili uporni u želji da se KUD ponovno oformi. Svi su i prije bili članovi Sloge, kao i ja sama, a samo je bilo pitanje vremena kada ćemo se odlučiti nešto poduzeti i vratiti folklor u Špišić Bukovicu – kaže Vesna, koja se potrudila pronaći kvalitetnog voditelja i koreografa. Suradnju je dogovorila s Anitom Jendrašić, bukovačkom snahom i folklorašicom od malih nogu.

– U folkloru sam otkad znam za sebe, a sve je krenulo još od mojih roditelja, bake i djeda. Počela sam plesati u 1. razredu osnovne škole, nastavila sam kroz cijelu osnovnu i srednju, a nakon fakulteta, kada sam se vratila kući i počela raditi, ubrzo sam počela voditi folklor u školi za djecu od 5. do 8. razreda – prisjetila se Anita te potom podsjetila i na Mlade slogaše, sekciju Sloge koju je vodila od 2014. godine pa sve do njezinog gašenja 2017. godine. Oni su, ističe Anita, zahvaljujući suradnji nekoliko mještana, iza sebe ostavili i snimku pjesama.

– U suradnji s pokojnom Anđelkom Rohtek snimili smo deset pjesama iz Špišić Bukovice, a njezin sin Krunoslav Rohtek bio nam je glazbeni suradnik – podsjetila je Anita na ostvarenja ove sekcije na koju su iznimno ponosni, osobito jer je u pitanju rad s djecom, koja se, ističe, trebaju upoznati s folklorom već u predškolskoj dobi. Upravo tako već rade u Špišić Bukovici, a vidjelo se to za Dane općine kada su svoje prve folklorne korake predstavili i polaznici Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“.

ČUVANJE TRADICIJE OD MALIH NOGU

Tako se s folklorom upoznala i Kristina Franjić koja je počela s takozvanim „lojtricama“, koreografijom koju je plesala kao dijete.

– Počela sam plesati u Slogi vrlo rano jer je i moja mama plesala. Kao mala krenula sam s „lojtricama“ i od tada sam plesala sve dok se nisam udala, odnosno do 2002. godine. Stvarno mi je bilo prekrasno i uživala sam. Bilo je baš šteta što se ugasila na neko vrijeme pa kada me Vesna pitala hoću li ponovno plesati, naravno da sam odmah pristala – priča nam Kristina s kojom se slaže i Ivana Zdjeličan, koja je također plesala i pleše u Slogi te je jedna od inicijatora da se Društvo ponovno pokrene.

– Dok nije bilo Sloge u selu je nešto falilo, osobito za Dane općine koji su bili prepoznatljivi po našim nastupima. Bilo je žalosno da tako veliko selo i s izvornim folklorom nema Društvo – rekla je Ivana te pozvala sve da se priključe ovom Društvu i uživaju u plesu, pjesmi, očuvanju tradicije te putovanjima na kojima će to sve promovirati.

Putovanjima se najviše vesele najmlađe članice Društva, Nika Bačar i Antonija Šimić, koje poručuju mladima da se pridruže, jer folklor je, ističu, zaista zanimljiv i zabavan.

– Jako je zanimljivo i lijepe su pjesme. Društvo je super, zabavljamo se i jedva čekamo da idemo na putovanja. Prvo smo se pridružile samo zbog predsjednice Vesne, ali onda smo i same vidjele da ako je nešto staro i tradicionalno, ne znači da je glupo i dosadno – ističu Nika i Antonija.

Koliko je ovo bila dobra ideja pokazuje i činjenica da Sloga već broji osam plesnih parova koji su uglavnom i prije plesali.

– Imamo osam parova, odnosno 16 plesača. Većina starih se vratila, a imamo i novih, mladih snaga, kao i nekih koji su plesali prije 25 godina – kaže Vesna te dodaje da im puno pomažu i Vera Marčeta i Slavica Vitković koje im za nastupe pletu frizure, izvorne bukovačke, takozvane žabe.

Također, Sloga je bila poznata i rado viđena diljem Lijepe naše pa su, između ostalog, nastupali na prestižnim smotrama i koncertima tradicijske kulture poput Lijepom Našom, Božić u Ciboni, Đakovački vezovi i brojni drugi. Kao njegovatelji isključivo izvornog folklora s područja općine Špišić Bukovice, bili su i neizostavan dio svakog Ivanja, odnosno obilježavanja Dana općine, kao i manifestacija diljem županije što će vjeruju, s vremenom ponovno ostvariti.

PODRŠKA LOKLANE SAMOUPRAVE

– Sljedeći nastup je u Virovitici za Rokovo, potom je u planu u studenom u Gunji, a sljedeće godine za Ivanjsko navečerje planiramo smotru folklora na koju ćemo pozvati društva da gostuju kod nas, a onda se nadamo da ćemo i mi biti pozvani na njihove manifestacije, kako to inače ide – objašnjava Vesna te ističe da sve to ne bi bilo moguće bez podrške lokalne samouprave.

– Načelnik Hrvoje Miler i pročelnik Tomislav Obrovac odmah su nam izašli u susret i financijski pomogli jer nije bilo lako ponovno krenuti. Trebali smo osposobiti svu nošnju te nabaviti opanke za koje nam je samo za jedan par trebalo 400 kuna – kaže Vesna te napominje da će uskoro morati i popraviti instrumente, kao i muške čizme.

Vjeruje da će sve to, uz pomoć Općine i Županije, uspjeti ostvariti kako bi očuvali tradiciju i običaje ovog kraja. Također, veliki problem im predstavljaju i svirači budući da nemaju stalnu postavu pa ih “skupljaju po selu“. No, vjeruju da će i to ubrzo riješiti jer će se neki uskoro vratiti s fakulteta, a već su iskazali interes za suradnju sa Slogom.

