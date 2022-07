Održana “Večer dobitnika Decanter nagrade”: U Suhopolju predstavljeno dvanaest ovogodišnjih nagrađenih vina s područja Virovitičko-podravske županije

Hrvatska je i ove godine briljirala na najvećem svjetskom ocjenjivanju vina u Londonu, na 19. izdanju Decanter World Wine Awards. Tri platine, 16 zlata, 111 srebrnih te 184 brončanih medalja osvojila je među 18.244 različitih etiketa (150 više nego prošle godine koja je do sada bila rekordna) koje su pristigle iz 54 zemlje svijeta, a među njima su i vina iz Virovitičko-podravske županije koja su oduševila u Londonu.

Tri srebra i devet bronci doputovalo je na naše prostore. Briljirao je Apolitico, koji je osvojio dva srebra (Chardonnay i Čaruga) uz četiri bronce (Graševina, Rose, Anđeo s greškom crni i bijeli). Srebro je osvojila i Graševina Podruma Vineda, dok je vinarija Orahovica inkasirala pet bronci (Martin Albus Pinot sivi, Graševina, Vrhunska graševina, Martin Albus Rose i Frankovka).

Tim povodom u Suhopolju je, točnije u Centru za posjetitelje Dvorac Janković, jučer (utorak) održana “Večer dobitnika Decanter nagrade” na kojoj se predstavilo dvanaest ovogodišnjih nagrađenih Decanter vina s područja Virovitičko-podravske županije. Nakon uvodne riječi direktorice Centra za posjetitelje Dvorac Janković Sanje Sudar te zamjenika župana Virovitičko-podravske županije Marija Klementa, sami nagrađeni u razgovoru s enologinjom Ivanom Nemet otkrili su što ova nagrada znači za njih.

– Već nekih desetak godina sudjelujemo na Decanteru, a smatram kako je to izvrstan način kako bi promovirali svoje proizvode budući da ih ocjenjuju najbolji od najboljih. Natječemo se sa svjetskom konkurencijom koja nas tjera da dajemo još više od sebe, a samim time i naš je cilj da naša vina budu na što većem nivou. Dobili smo pet brončanih medalja što je odlično, slali smo mlada vina (berba 2021.), a ako pogledate ostale rezultate iz Hrvatske, samo su Sauvignoni dobili zlato za mladu berbu. Iskreno, malo nas je poremetilo što je dodjela bila tri mjeseca ranije tako da nismo uspjeli pripremiti Frankovku koja bi, vjerujemo, donijela još bolje rezultate. No, dobili smo broncu za 14 tisuća litara vina, imamo široko tržište tako da smo izuzetno ponosni na ostvarene rezultate- rekao je Ivan Perković, voditelj vinarije PP Orahovica.

Drugu godinu na natjecanje se prijavio i Apolitico koji je, baš kao i prošle godine, također stigao do nagrade.

– Decanter je realno najvažnija svjetska nagrada o ocjenjivanju vina koja puno znači. Svi restorani i kupci teže tome i jako nam pomaže u našem radu, a bitna je i kvaliteta, ali i marketing za cjelokupni uspjeh. Ove smo godine poslali sedam vina, vratili smo se s šest nagrada što je jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj općenito i to je potvrda svega onoga što radimo. Ipak je ovo nagrada koja se dodjeljuje vani, ljudi nisu upoznati s vinima, s našim imenima i kada dobijete ovakvu nagradu znate da radite pravu stvar. Što se samih vina tiče, tu nema neke recepture budući da vina nisu svaki dan ista, niti su berbe iste. Puno je ljudi u cijelom procesu i cilj je da zajedno sklapamo svoje ideje kako bi kreirali nešto što se sviđa nama, ali i publici- zadovoljan ostvarenim rezultatima bio je Tomislav Tolušić, vlasnik vinarije Apolitico.

Pionir u ovoj priči je Podrum Vineda koji je po prvi puta odlučio poslati svoje vino na natjecanje, a o kakvoj se kvaliteti radi govori podatak da im je do zlata nedostajao samo jedan bod.

– Mogu reći kako nam se puno toga poklopilo, od uvjeta za berbu, sirovine te samo znanje koje je potrebno da bi se nešto dobro napravilo. Graševina je iz 2017. godine i znali smo da se nešto dobro ‘kuha’ budući da su i ocjene sa Zavoda bile izuzetne. S vremenom je postajalo još kvalitetnije tako da smo se odlučili okušati na Decanteru i evo, nedostajao nam je bod do zlata. Što će ovo za nas značiti tek ostaje za vidjeti, vrijeme će pokazati svoje. Svakako je jasno da će nam dati jedan dodatan vjetar u leđa, da smo se pokazali na karti svijeta, da se za nas čulo, tako da idemo dalje još jače i bolje- rekla nam je Andreja Kaša Kovač, suvlasnica Vinede.

Iako smo već nekoliko puta spomenuli što zapravo Decanter znači za vinare, nešto više nam je otkrila enologinja Ivana Nemet.

– Kada kažemo da se radi o svjetskom natjecanju, znamo da je njegovo značenje veliko. Nagrade su prepoznatljive, gdje god da dođete možete vidjeti boce koje su ocijenjene Decanterovom nagradom što vinarima daje vrijednost, a sve to još više znači kada znate da ih ocjenjuju svjetski priznati stručnjaci. Radi se ovdje o 250 međunarodnih stručnjaka od čega je 41 majstor vina (Masters of Vine), 13 majstora somelijera (Masters Sommeliers), a među njima su bila i tri suca iz Hrvatske, Mario Meštrović, Siniša Lasan te Saša Špiranec. Ocjenjivanje koje se odvija u nekoliko ciklusa traje dva tjedna budući da se prvo kušaju na slijepo, u drugom ciklusu se kategoriziraju, a na samom kraju radi se popis od 50 najboljih na svijetu. Sve je to dosta složen proces koji može puno toga donijeti, a nadam se da će ovi rezultati dati motiva i drugim vinarima da se odvaže i okušaju na novom izdanju Decanter World Wine Awardsa- zaključila je Ivana.

Naše iskrene čestitke idu svim nagrađenima, a vjerujemo kako će sljedeće godine još više nagrada doći u Virovitičko-podravsku županiju.

(www.icv.hr, mra, kt, foto: K. Toplak)