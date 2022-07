Orahovački Papuk startao s pripremama za novu trećeligašku sezonu: Treneru Mandiću odazvao se 21 igrač, poznat i raspored pripremnih utakmica

Novi trener orahovačkog trećeligaša Papuka, Zoran Mandić, okupio je momčad na prvoj prozivci kojoj se odazvalo 21 od 24 igrača koliko je na popisu. Klub su u ovom prijelaznom roku napustili odlični Marin Čavić i Marko Markotić koji je preselio u Rijeku, a pojačali ga Marko Mataija i Petar Kratzl pristigli iz zdenačke Sloge te Borna Mimić koji se vratio iz Crnca.

Igrače je prvi pozdravio novi predsjednik Dražen Tikvan poželjevši uspješne pripreme bez ozljeda, a potom se obratio trener Zoran Mandić.

-Prihvatio sam se ove dužnosti iz zadovoljstva, jer upravo je zadovoljstvo trenirati i voditi ovakvu momčad. Vi ste vrhunska ekipa, pokazali ste jedan izvanredan karakter, vi ste izvukli prvenstvo na svojim leđima i to je velika stvar za trenera kad zna da ima takvu ekipu i to daje izvanredne temelje za daljnji rad, pa to i očekujem i da budemo još daleko bolji. Pred nama je plan priprema za srpanj, a ostalo ćemo formulirati s vremenom. Imamo tri tjedna na raspolaganju, točnije 21 dan u kojima će biti 15 treninga, tri utakmice i tri slobodna dana. U radu će mi pomagati pomoćni trener Saša Tir te kapetan Tomislav Bušljeta kojeg želimo polako pripremiti i uključivati u struku da bude moja ‘produžena ruka’ na igralištu. Od vas ću tražiti redovitost na treninzima i maksimalan rad, a posebno ću vam pružiti priliku da sami kažete gdje se i u kojem sustavu vidite u momčadi jer to je najvažnije da igrač bude zadovoljan, onda je i najbolji – rekao je Mandić te poveo momčad na prvi trening.

Prvom treningu odazvali su se Mahaček, David i Rafael Podboj, Čavić, Vratković, Zdelar, Šantić, Bušljeta, Matej Rukavina, Petar i Zvonimir Špoljarić, Jusup, Patača, Matajia, Knežević, Mrak, Meljančić, Čes i Mimić, dok su opravdano izostali Miroslav Rukavina, Matija Grosl i novopridošli Petar Kratzl.

Prvom treningu odazvali su se i mladi, talentirani slatinski nogometaši, braća Dorian i Dominik Bogati, ali kako neslužbeno doznajemo, svoju igračku karijeru ipak će nastaviti u slatinskom četvrtoligašu.

-Igračka križaljka naravno nije gotova, razgovaramo s još nekoliko igrača jer želimo pojačani s postojećom odličnom momčadi pokazati koliko vrijedimo – zaključio je Mandić.

Prvu pripremnu utakmicu Orahovčani igraju 17. srpnja protiv Slavonije u Sladojevcima, 23. srpnja igraju s Đakovom u Đakovu, a 30. srpnja s Valpovkom u Valpovu. U kolovozu putuju na turnir u Donju Motičinu, a dogovoren je i jedan ogledni meč s Osijekom 2 za što će termin biti dogovoren kasnije. Generalka je 13. kolovoza s Đurđenovcem.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)