Borisu Meteru Zahvalnica Grada Virovitice za doprinos u obrtništvu i frizerskoj struci

„Morate biti predani i marljivi u svojem poslu, to je jedini recept za opstanak u struci“, tajna je to uspjeha i savjet kolegama frizerima Borisa Metera, on je primio Zahvalnicu Grada Virovitice za izniman doprinos u obrtništvu i frizerskoj struci.

Odmah nakon završene četverogodišnje frizerske škole u Đurđevcu ovaj rođeni Virovitičanin zaposlio se u frizerskom salonu gdje je i završio praksu. Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita postao je obrtnik i otvorio vrata vlastitog salona.

Osim što danas ima 27 godina radnog staža, 21 godinu rada kao obrtnik, četvero zaposlenika i petero naučnika u vlastitom salonu, surađuje s Obrtničkom komorom Virovitica u kojoj je član komisije za majstorske ispite.

Sve ono što je potrebno da bi obrtnik opstao i ostao na tržištu – puno truda, vremena i odricanja – Boris Meter uložio je u svoj posao u kojemu mu je najvažnije zadovoljstvo klijenata. Veliko zadovoljstvo mu je i kćerka koja namjerava ići njegovim stopama i upisati frizersku školu, a na koju će prenijeti svoje znanje, iskustvo i obrt.

