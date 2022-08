Dan općine Nova Bukovica proslavljen svečanom sjednicom Općinskog vijeća

U mjesnom domu u Novoj Bukovici danas (četvrtak) održana je svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu proslave Dana općine i blagdana Velike Gospe. Prisutne je na samom početku svečanosti pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik , a potom je “scenu” preuzela dječja sekcija KUD-a “Lipa” Nova Bukovica koji su za svoj glazbeno-scenski nastup nagrađeni gromoglasnim pljeskom.

Općinski načelnik Tomislav Bračun govorio je o projektima koji se provode na području Nove Bukovice, a sve s ciljem poboljšanja standarda života građana i smanjenja trenda iseljavanja.

– Od prošle svečane sjednice napravili smo mnogo stvari na koje sam izuzetno ponosan, prvenstveno kao čovjek, a onda i kao općinski načelnik. Što se tiče većih investicija, u naselju Gornje Viljevo izgradili smo novi mjesni dom, on je u stopostotnom iznosu financiran iz sredstava EU fondova, uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dovršili smo drugu fazu izgradnje mjesnog doma u naselju Bjelkovac, kao i od propadanja spasili stari mjesni dom u naselju Donja Bukovica i tako ga pripremili za daljnja ulaganja. Danas smo prijavili projekt uređenja fasade i okoliša doma u Bukovačkom Antunovcu. U fazi smo izrade projektne dokumentacije za biciklističko-pješačku stazu od Nove Bukovice, kroz naselje Brezik do središta naselja Miljevci čime bismo omogućili našim mještanima sigurno kretanje između ova naša tri naselja – rekao je načelnik Bračun dodavši da su se, kada je riječ o tom projektu, našli u problemu zbog plaćanja prava služnosti Županijskim cestama jer ta uredba, kako je rekao, otežava općinama koje same žele ulagati u uređenje i sigurnost na svom području.

Najavio je skoru izgradnju vanjskog vježbališta i nogometnog stadiona u Novoj Bukovici, kao i niz drugih projekata koji su u pripremi, među kojima i revitalizacija projekta sportskog centra.

– Gospođa Ružica Schmidt Bistrović darovala je česticu zemlje koja se nalazi uz našu Osnovnu školu i sada omogućava izgradnju sportske dvorane za koju je idejno rješenje gotovo, a koja bi se nalazila uz školu i omogućila i našoj djeci uvjete kao što to imaju druga – rekao je Bračun i kao najbitniji projekt za općinu naveo izgradnju dječjeg vrtića na kojemu su započeli s radovima.

– Ukupna vrijednost iznosi 4,8 milijuna kuna, a trenutno je izvedeno nešto manje od 50 posto radova – dodao je Bračun.

Čestitke mještanima u povodu Dana općine uputili su gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić, zamjenik virovitičko-podravskog župana Igor Pavković te potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac.

– Dolazim iz Našica i dobro znam kako se u Slavoniji živi, koliko ovi vrijedni i marljivi ljudi zaslužuju više te koliko su u nepravednom položaju u odnosu na ostale u Hrvatskoj. Ova dječica koju smo vidjeli ipak budi nadu da Slavonija, za koju kažu da odumire, ima svoju šansu. A imat će svoju šansu ako općinske uprave, gradske i županijske budu znale prepoznati potrebe ljudi i na njih znale odgovoriti. Jer ovdje volje za radom ne nedostaje, nedostaje vremena i sredstava, kao i onog što je najvažnije, a to je pozitivna klima u društvu u kojem svi imaju jednaku šansu – rekla je između ostalog Glasovac.

Svečanoj sjednici nazočili su, između ostalih, i saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, zamjenik slatinskog gradonačelnika Ilija Nikolić, predsjednik slatinskog Gradskog vijeća Damir Jakšić, načelnici Robert Grabar (Mikleuš), Mato Damjan (Crnac) i Tomislav Durmić (Zdenci)…

