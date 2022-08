Odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i sportskim susretima u Gornjem Miholjcu proslavljen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

U organizaciji Gradskog odbora UHDDR Slatina i Temeljnog ogranka UHDDR Gornji Miholjac, a pod pokroviteljstvom Grada Slatine, danas (petak) su u povodu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Gornjem Miholjcu održani sportski susreti hrvatskih branitelja te članova Streljačkog kluba ”Miholjac”.

Natjecalo se u dvije discipline, streljaštvo zračnom puškom i stolni nogomet.

REZULTATI

Stolni nogomet:

1. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (D. Fišli, F. Podboj)

2. TO UHDDR Sladojevci (P. Derdić, D. Kovač)

3. TO UHDDR Bakić (I. Blašković, A. Rogović)

Streljaštvo zračnom puškom pojedinačno:

Streljačka škola djevojčice:

1. Ema Varju

2. Iva Horvat

3. Sabina Držaić

Streljačka škola dječaci:

1. Ivan Klement

2. Mateo Beneš

3. Marko Šantak

Kadetkinje, nije bilo natjecateljica

Kadeti:

1. Danijel Paško

2. Ivan Šantak

3. Tomislav Miljković

Juniorke:

1. Ana Sejkora

2. Viktorija Kovačević

Juniori:

1. Antonio Kovačević

2. Leo Varju

3. Stjepan Kovačević

Seniorke:

1. Stojanka Varju

2. Božica Šantak

3. Marina Šljivac

Seniori:

1. Danijel Klement

2. Alen Vuglovečki

3. Zoran Beneš

Branitelji:

1. Damir Boljevčan

2. Dragutin Fišli

3. Željko Kolinger

Veterani:

1. Drago Ladović

2. Filip Podboj

3. Josip Kovačić

Ekipno:

1. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (F. Podboj, D. Ladović, D. Fišli)

2. Streljački klub ”Miholjac” (A. Vuglovečki, A. Kovačević, L. Varju)

3. GO UHDDR Slatina (Ž. Kolinger, D. Klement, Z. Beneš)

Natjecanje u streljaštvu je sudio predsjednik Streljačkog kluba ”Miholjac” Gornji Miholjac Josip Kovačić.

Prije podjele odličja odana je počast svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod spomenika u središtu Gornjeg Miholjca. Počast, polaganjem vijenca i upaljenih lampiona, odali su vijećnica u Gradskom vijeću Grada Slatine i Županijskoj skupštini VPŽ Nikolina Tomić, predsjednik GO UHDDR Slatina Dragutin Radočaj i predsjednik TO UHDDR Gornji Miholjac Franjo Demeter, te predstavnici ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Uoči same podjele odličja najuspješnijim natjecateljima, s nekoliko pozdravni riječi nazočnima u gornjemiholjačkom Hrvatskom domu su se obratili vijećnica u Gradskom vijeću Grada Slatine i Županijskoj skupštini VPŽ Nikolina Tomić, predsjednik GO UHDDR Slatina Dragutin Radočaj, predsjednik TO UHDDR Bakić i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Slatine Ivica Pavin i predsjednik TO UHDDR Gornji Miholjac Franjo Demeter, te kao gost predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina Nenad Križić. Svi govornici su nazočnima čestitali Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Odličja, medalje i pehare, uručili su vijećnica Nikolina Tomić i predsjednik domaćinske udruge Dragutin Radočaj, uz pomoć Željka Kolingera i Josipa Kovačića.

