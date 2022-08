Općini Sopje bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja

Općina Sopje dobila je bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Općine za 2021. godinu su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu te nisu utvrđene značajne nepravilnosti.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Općine Sopje za 2021. godinu u svim značajnim odrednicama obavljeno je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

Na provedenu reviziju, osvrnuo se načelnik općine Sopje Berislav Androš.

– U pet godina mojeg mandata kao načelnika općine Sopje zaista se realiziralo mnogo, što većih što manjih projekata, od onih koji financijski vrijede nekoliko desetaka tisuća kuna do velikih milijunskih iznosa. Konstantno nam na svim mogućim natječajima prolaze projekti kojima želimo stvarati bolju, ljepšu, čišću i moderniju općinu Sopje. Naravno da se time ne treba previše zadovoljavati, jer treba naporno raditi i dalje, problema i nedostataka će uvijek biti ali moramo dati sve od sebe – kaže Androš i dodaje:

– Moram priznati da smo se u ovih pet godina pripremali, “peglali” sve nedostatke i zaista si dali truda da se, jednom kada revizija dođe, ne osramotimo. Po prvi puta dobili smo bezuvjetno mišljene revizije o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja. Ciljevi ove dubinske revizije su bili razni, provjera istinitosti i vjerodostojnosti financijskih izvještaja, usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, provjera provedbi naloga i preporuka iz prijašnjih revizija, te njihovo ispravljanje i usklađenje s normama i brojne druge aktivnosti. Danas je lako provesti neke stvari, ali ako su one provedene na zakonit i ispravan način onda je satisfakcija potpuna. Ovo je dokaz da se u zadnjih pet godina radilo ispravno i jedina garancija da smo spremni i za buduće izazove koje s nestrpljenjem čekamo – kaže Androš i naglašava da su i oni imali grešaka i propusta, ali su ih spremni ispraviti.

– Od danas općina starta od nule i ne namjeravamo raditi greške koje bi nas mogle skupo koštati u budućnosti. I za kraj moram reći da je bilo i određenih prigovora pojedinaca zašto se nešto radi na ovaj ili onaj način, da smo mladi i da ne znamo kako se to radi, no to ću zanemariti. Jedini način na koji želimo raditi je ispravan, propisan i zakonit. Zato čestitam ekipi iz Jedinstvenog upravnog odjela koja je dala najveći obol ovoj nagradi koja je veća i važnija od ikojeg projekta kojeg smo proveli – istakao je načelnik Androš.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)