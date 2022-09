2. ŽNL Drugo kolo u skupini Zapad otvaraju No Limit TVIN i Aršanj: Ovog vikenda s natjecanjem startaju i županijski drugoligaši u skupini Istok

U 2. županijskoj nogometnoj ligi Zapad ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola. U subotu, 3. rujna No Limit TVIN na stadionu sportskog kompleksa TVIN ugostit će Aršanj iz Sedlarice. Obje momčadi će pokušati doći do ‘punog plijena’. Na kraju prošle sezone No Limit TVIN došao je do uvjerljive pobjede na svom terenu, kada su gosti slavili naslov prvaka 3. ŽNL Zapad.

Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju, 4. rujna. Sokol će u Milanovcu, nakon remija u Špišić Bukovici, pobjedom pokušati opravdati status favorita, dok će gostujući Podravec iz Dinjevca, nakon remija na gostovanju u Terezinom Polju nastojati i ovog puta doći do pozitivnog rezultata.

Croatia bi na svom terenu u Grabrovnici trebala biti favorit u ogledu s Turnašicom. Kako je to lokalni derbi, ne isključujemo niti mogućnost iznenađenja. Zbog kazne za goste neće moći igrati Marko Šelimber.

Mladost u Vukosavljevici, nakon dva poraza u Svetom Đurađu, krenut će s ciljem da pred svojim navijačima osvoji tri boda u utakmici s Gradinom. U gostujućim redovima neće moći nastupiti suspendirani Dragan Dujmović.

U susretu Podgorja i Drave iz Terezinog Polja moglo bi biti neizvjesno do posljednje minute.

Bilogora 1947. u prvom kolu u posljednjim trenucima ispustila je pobjedu u srazu sa Sokolom. U nedjelju će to pokušati nadoknaditi kada im u goste dolazi Sveti Đurađ, koji je prošle sezone u Špišić Bukovici osvojio sva tri boda.

Parovi drugog kola 2. ŽNL Zapad: No Limit TVIN – Aršanj Sedlarica, Sokol Milanovac – Podravec Dinjevac, Croatia Grabrovnica – Turnašica, Mladost Vukosavljevica – Gradina, Podgorje – Drava Terezino Polje, Bilogora 1947. Špišić Bukovica – Sveti Đurađ.

Sve utakmice igraju se u 17 sati…

OVOG VIKENDA STARTAJU I ŽUPANIJSKI DRUGOLIGAŠI U SKUPINI ISTOK

Ovog vikenda s natjecanjem počinju i klubovi u 2. županijskoj nogometnoj ligi Istok. U subotu, 3. rujna u Novoj Šarovki igraju Standard i Ćeralije. Domaća momčad u ovom je susretu blagi favorit.

Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju. Glavni favorit za prvo mjesto – Zrinski iz Nove Bukovice ugostit će novu momčad u ligi, ‘Plave’ iz Jugovog Polja. Domaći su favoriti, ali gosti sigurno neće doputovati s ‘bijelom zastavom’.

Munja na svom travnjaku u Velikom Rastovcu također je favorit u meču s Mladosti iz Bakića.

U Josipovu se igra općinski derbi domaćeg Dinama i Grabića. Gosti, ako budu u kompletnom sastavu, mogu doći do pozitivnog rezultata.

Derbi se igra i u Čađavačkom Lugu, gdje će Krčevina ugostiti susjednu Mladost 1930. iz Čađavice. Prošle sezone svaka momčad došla je do pobjede na svom terenu.

Parovi prvog kola 2. ŽNL Istok: Standard Nova Šarovka – Ćeralije, Zrinski Nova Bukovica – Plavi Jugovo Polje, Munja Veliki Rastovac – Mladost Bakić, Dinamo Josipovo – Grabić, Krčevina Čađavački Lug – Mladost 1930 Čađavica.

Sve utakmice igraju se u 17 sati…

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, L. Ladović)