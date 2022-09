KULTURNI MOZAIK Ravnatelj Kazališta Virovitica Tomislav Pintarić predstavio novu kazališnu sezonu: Otkrio što sve pripremaju za publiku

Nakon dugog toplog ljeta i odmora glumački ansambl Kazališta Virovitica spremno je dočekao novu kazališnu sezonu. Već sredinom kolovoza započeli su probe za novu predstavu, komediju „Budala za večeru“ pod redateljskom palicom Draška Zidara kojom će otvoriti sezonu 2022./2023.

Više o samom repertoaru i što sve publiku očekuje, ukratko nam je otkrio ravnatelj Kazališta Tomislav Pintarić gostujući u emisiji ICV radija „Kulturni mozaik“.

– Razmišljajući o novim predstavama i samom početku nove kazališne sezone došli smo na ideju da bi bilo izvrsno postaviti komediju koja bi privukla publiku i unijela malo smijeha u ove teške dane. U dogovoru s našim glumcem Draškom Zidarom odlučili smo se za tekst „Budala za večeru“ francuskog dramatičara, redatelja i scenarista Francisa Vebera koji se proslavio tijekom sedamdesetih godina brojnim skečevima, komičnim pričama i kazališnim predstavama. Prema tom tekstu snimljen je i vrlo popularan film, a predstava je izvođena u mnogim kazalištima. Radi se, naime, o predstavi koja je primjerena za sve uzraste, a koja za svoju temu uzima okrutnu igru nekolicine prijatelja koji se jednom tjedno okupljaju na večeri, s time da im je zadatak na večeru dovesti najveću budalu koju mogu pronaći kako bi im ta osoba poslužila za zabavu i da bi je zajednički ismijali, a na kraju večere kad glupi gost i odu, biraju pobjednika, tj. onog tko je uspio dovesti na večeru najveću budalu. Svevremena je to i vrlo zahtjevna predstava koja se oslikava u svim društvima, a pokazuje bahatost i samoživost bogatih i besprizornih osoba koje misle samo na sebe, a samim time i gube smisao i ljepotu življenja.

I ovoga puta okupili smo odličnu glumačku ekipu. U predstavi za čiju je režiju zadužen Draško Zidar igraju Goran Koši, Sara Lustig, Goran Vučko i Draško Zidar, a u radu na ovoj predstavi dali smo priliku i mladim virovitičkim studentima Akademije za umjetnost u Osijeku pa će se publici predstaviti Silvijo Švast i Iva Slavić. Premijera je planirana 7. listopada, nadamo se punom kazalištu i da će uistinu biti veselo – kazao nam je Tomislav Pintarić.

Na pitanje jesu li se u osmišljavanju novog repertoara više vodili klasičnim djelima ili na suvremenim naslovima koji su se nametnuli svojom umjetničkom vrijednošću, te hoće li i ovoga puta publika uživati u spoju klasičnog i modernog, Pintarić je napomenuo da se uvijek vode idejom da kazalište mora popuniti priču za sve skupine gledatelja pa su stoga u programu zastupljeni i lakši i teži komadi, suvremeni i klasični tekstovi, predstave za odrasle, ali i za djecu.

– Nakon komedije „Budala za večeru“ publiku očekuje predstava koju ćemo raditi u suradnji s HNK-om Osijek, a planiramo je za nadolazeći VIRKAS. Radi se o predstavi poznatoga američkog redatelja, scenarista i pisca Woodyja Allena „Sviraj to ponovno, Sam“. Tekst je premijerno izveden 1969. godine na Broadwayu, a predstava je doživjela pohvale i kritike i publike, te je u sljedećih godinu i pol dana odigrana čak 453 puta. Priča je to o ponovnom osposobljavanju izgubljenog muškarca, hipohondra i neurotičnog filmskog kritičara, i to nakon što ga je napustila žena. Ujedno, Allenovo je djelo hommage filmskome klasiku, Casablanci, čiji se slavni glavni glumac Humphrey Bogart pojavljuje u fantazijama protagonista, dajući mu savjete kako postupati sa ženama.

Nakon toga u planu je predstava koju ćemo raditi u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, a za koju će biti zadužena redateljica Anica Tomić, inače profesorica na Akademiji, koja je radila vrlo uspješnu predstavu „Hotel Zagorje“ u zagrebačkom Dramskom kazalištu Gavella. Bit će to suradnja u vidu rada kao nastavne baze za studente. Moram i ovom prigodom istaknuti da smo iznimno ponosni na rad sa studentima i što će publika ima priliku vidjeti njihov rad upravo pod redateljskom palicom prof. Tomić. Suradnja s Akademijom je sjajna, dosta mladih Virovitičana se odlučilo za ovaj glumački poziv, uspješni su studenti koji već i rade na nekim predstavama. Nema stoga bojazni za budućnost našeg kazališta.

SURADNJA NA PRVOM FESTIVALU SLAVONSKIH KAZALIŠTA

Osim toga, traju i probe za dječju predstavu Jelene Pervan „Tonka će sutra“. Riječ je o koprodukciji slavonskih kazališta, Kazališta Virovitica, Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci i Gradskog kazališta Požega koji je na tragu nove suradnje pod nazivom „Mreža slavonskih kazališta“. Ta suradnja manifestirat će se u prvom slavonskom KAFE-u, prvom Festivalu slavonskih kazališta čiji je nositelj GK Požega , a održat će se od 15. do 22. listopada u Požegi. U okviru festivala publika bi imala prilike pogledati najbolje predstave iz protekle sezone slavonskih kazališta (Požege, Vinkovaca, Virovitice, HNK Osijek i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka) u jednom od tih slavonskih gradova. Pa će se tako i predstava „Tonka će sutra“ igrati u tim gradovima – otkrio nam je Tomislav Pintarić.

Od dječjih predstava tu je još i „Kugina kuća“ Augusta Šenoe koju će Kazalište Virovitica raditi u koprodukciji s Kazalištem lutaka Zadar, jednim od ponajboljih lutkarskih kazališta koje je osvojilo brojne nagrade.

Kao što je i ravnatelj istaknuo, rad s mladima i za mlade nešto je na čemu Kazalište Virovitica konstantno radi. Posebno je to vidljivo kroz odličnu suradnju koju kazalište ima sa školama i vrtićima, kroz koju se možemo odlično raditi na odgoju mlađe kazališne publike. Osim toga tu je i Dramski studio Kazališta Virovitica, koji iz godine u godinu ima sve više polaznika.

– Glumica Snježana Lančić već dugi niz godina vodi Dramski studio zahvaljujući kojemu najmlađi dolaze u doticaj s kazalištem, rade na raznim zanimljivim radionicama, sudjeluju u predstavama… Evo i ovi naši virovitički studenti bili su polaznici upravo tog studija. Na to smo iznimno ponosni. Svoj rad ti mladi predstavit će se publici i u ovogodišnjoj kazališnoj sezoni svojom godišnjom produkcijom – rekao je ravnatelj Pintarić.

UPIS PRETPLATNIKA ZA NOVU SEZONU

Osim navedenih predstava u novoj sezoni kazališnu publiku očekuju još i gostujuće predstave, potom Virkas i Virovitičko kazališno ljeto, a tu su još i dogovorena gostovanja virovitičkog ansambla diljem Lijepe Naše.

– Kazalište Virovitica upisuje pretplatnike za novu kazališnu sezonu 2022./2023. Svi zainteresirani mogu se javiti do 30. rujna, telefonski na 033/721-330 ili putem e-maila kazaliste.virovitica1234@gmail.com

Pretplata obuhvaća sve premijerne naslove Kazališta Virovitica u tekućoj sezoni (tri predstave za odrasle i dvije za djecu) te dvije predstave po izboru na nadolazećem 19. Virkasu. Nadamo se da će nam sve ići po planu i da će kazalište biti dupkom puno na zadovoljstvo svih – istaknuo je na kraju razgovora Tomislav Pintarić.

(www.icv.hr)