Odigrano 1. kolo Županijske lige veterana: Gosti osvojili svih 12 bodova, Virovitica uspješna u gradskom derbiju

Proteklog vikenda s natjecanjem je započela 1. županijska liga veterana. Prve dvije utakmice odigrane subotu 3. rujna.

Papuk Osječko 1664 pobijedio je na stadionu Park Suhopolje 4:2. Tri zgoditka za goste postigao je Dalibor Delić, a jednom je domaću mrežu pogodio Danijel Maha. Pogotke za Suhopolje postigli su Berislav Vidić i Dario Podnar.

Standard iz Nove Šarovke svladao je Gradinu na njezinom terenu 2:1. Prvi zgoditak za goste postigao je Tomislav Vidas. Na 2:0 povećao je domaći igrač Oliver Takač, a domaći poraz svojim je zgoditkom ublažio Goran Duvnjak.

Kolo je zaključeno u ponedjeljka 5. rujna susretima u Slatini i Virovitici.

Na stadionu Antune Tone Butorca prošlosezonski prvak Mikleuš svladao je domaću Slatinu 3:1. Goste je u prednost doveo Dragan Trupina, dok je na 1:1 poravnao Miran Janečić. U drugom dijelu pobjedu gostujućoj momčadi donijeli su svojim zgodicima Robert Grabar i Mario Kovač.

Na terenu sportskog centra TVIN igrao se gradski derbi između No Limit TVIN-a i Virovitice. Gosti su poveli u šestoj minuti, kada je iz gužve precizan bio Dario Duvnjak. Jedanaest minuta kasnije Ivan Čavar koristi nesmotrenost gostujućeg vratara Marka Milkovića i poravnava na 1:1. U drugi dio momčad Virovitice ulazi odlučnije, a rezultat takve igre bio je pobjednički zgoditak Matije Feketije u 43. minuti. U idućih desetak minuta igrači Virovitice dominiraju, ali nisu još jednom uspjeli svladati odličnog domaćeg vratara Miru Čubrila. U posljednjih dvadesetak minuta igrači No Limit TVIN-a uspostavljaju terensku ravnotežu, pokušavajući doći do izjednačenja rezultata. Četiri minute prije kraja igrači No Limit TVIN-a protestiraju smatrajući da ih je sudac Dinko Cafuta oštetio ne dosudivši kazneni udarac. Najenergičniji u protestima bio je Slaven Poljak te je zbog toga u dvije minute dobio dva žuta kartona. Igrači Virovitice do kraju su se uspjeli obraniti i osvojiti tri boda.

Rezultati: Suhopolje – Papuk Osječko 1664 2:4, Gradina – Standard Nova Šarovka 1:2, Slatina – Mikleuš 1:3, No Limit TVIN – Virovitica 1:2

(www.icv.hr, mš)