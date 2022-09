POU Slatina: Predstavljeni programi 9. Slatinske male scene te Slatinske amaterske večeri koje će se održavati od 17. listopada

Jučer (utorak) je u Art dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina održan prvi sastanak na temu 9. Slatinske male scene koja će se održati od 17. do 26. listopada. Nakon uvodnih riječi v. d. ravnateljice Danijele Fabric Fabijanac, Marina Brusić, koordinatorica na ovom projektu predstavila je program. Ove će se godine tako izvesti pet kazališnih predstava.

17. listopad – Ezop – Jean de La Fontaine, Kazalište Virovitica

Trajanje: 40 minuta

Uzrast: 4+

Sadržaj: Pet poznatih basni (Cvrčak i mrav, Lisica i gavran, Lisica i roda, Kornjača i zec, Miš i lav) u kojima “životinje zbore k’o ljudi i svaka neku pouku nudi”, u ovoj je predstavi prikazano na vedar i komičan način. Dinamična igra i brza izmjena scena odvija se u prepoznatljivoj maniri animiranih filmova pa garantira prijemčivost dječje publike. Kroz veselu igru, dopadljive likove, domišljatu režiju, maštovite kostime i šaroliku scenografiju, edukativan karakter predstave progovara na zabavan način pa tako autor ove vesele i duhovite dramatizacije i adaptacije u stihovima, Draško Zidar, poručuje: “Slušajte, djeco, mudrosti basne i mnoge stvari bit će vam jasne. Slušajte basne mudru notu, mudrosti nam svima treba u životu”.

Autor dramatizacije i adaptacije: Draško Zidar

Igraju: Snježana Lančić, Vlasta Golub, Igor Golub

18. listopad – Vitez željeznog srca, GK Joza Ivakić Vinkovci

Trajanje: 55 minuta

Uzrast: 1. – 4. razred OŠ

Sadržaj: Kakve veze imaju ljubav i hrđa, saznajte u ovoj predstavi koja je zanimljiva i onim malima, ali i onim puno, puno većima. Ova zanimljiva i duhovita priča smještena u razdoblje kada su romantika i ljubav bili pojmovi koji pokreću svijet, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Uz zabavne songove, živopisne i razigrane scene, ova će predstava zabaviti i djecu i odrasle. Glavni akteri su princeza koja je nesretno zaljubljena u viteza čije je osvajačko srce usmjereno samo ka borbi i pronalasku (ne)postojećeg neprijatelja. Svakoga dana hrabri je vitez prolazio pored balkona tužne princeze, međutim nikada je nije primjećivao, da li zbog velikog šljema ili nije imao vremena za ljubav, ali jednoga dana počne padati kiša…

Režija: Andrijana Raguž

Likovi: Ivan Živković (vitez), Danijela Cvitanović (princeza), Mirjana Galić (dadilja)

Pripovjedači: Andrijana Raguž, Zorko Bagić

24. listopad – Forum crvenkapica, KD IBM Slavonski Brod

Trajanje: 45 minuta

Uzrast: 10+, viši razredi

Sadržaj: Hoće li Crvenkapica znati naći put bez wi-fi signala i mobitela? Možda je baka uspjela pobjeći… srela nekoga i otišla? Jesu li ulovili vuka i što se s njim dogodilo? Mi ćemo započeti bajku, a kako će završiti ovisi o vama! Forum kazalište spada u skupinu interaktivnih kazališnih tehnika. Radi se o predstavi koja nastaje kroz niz kazališnih vježbi, igara i tehnika te kroz kazalište daje moć odigravanja iste scene s drugačijim emocijama i karakterima. Recimo to ovako: Crvenkapica u danom trenutku ima dvojbe što napraviti, a ovisno o zadanom početnom karakteru (dobra ili razmažena ili znatiželjna ili… naivna djevojčica) odabire svoj put. Ova predstava daje moć govora kroz kazališni jezik i daje publici mogućnost upoznavanja problema na novi način. Interakcijom publici dajemo na razmišljanje o raznim kutovima iste priče. Publika je ta koja određuje smjer u kojem bajka ide, a on može zaista biti neočekivani, odnosno bajka može imati posve drugačiji kraj od poznate bajke.

Ideja i režija: Iva Srnec Hamer

Glumci i uloge u video materijalima: Katarina Šestić (crvenkapica), Luka Stilinović (lovac, vuk), Darija Vlajnić (baka), Valentina Srnojević (majka)

Video, snimanje i montaža: Matej Safundžić, Top light produkcija

Pripovjedač, meštar ceremonije: Matej Safundžić

25. listopad – Đuka Begović, Gradsko kazalište mladih Split

Trajanje: 50 minuta

Uzrast: srednja škola

Sadržaj: Jednosatna monodrama zamišljena je kao svojevrsni bećarski mjuzikl, jer je struktura monološke ispovijesti Đuke Begovića ispresijecana nizom tamburaških narodnih pjesama koje izvodi sam Berec.

Režija/dramatizacija/izvedba: Srećko Berec

26. listopad – Bijeli klaun, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Trajanje: 40 minuta

Uzrast: 7+, predškolska dob i niži razredi

Sadržaj: Što kada svijet vidimo kao jedno veliko sivilo? Što kada svaki leptir, svaka ptica, svako jutro ima istu sivu boju? Koja je uopće naša boja u cijelom tom sivilu? Možda bi i mogli vidjeti boje kada bi samo zatvorili oči… Roman Damira Miloša, Bijeli klaun, prepun je inspirativnih životnih lekcija kako za male, tako i za nas malo veće. Miloš nas poziva da pogledamo vanjski, kao i unutarnji svijet nekim drugim očima.

Prema romanu Damira Miloša u režiji Tončice Knez

Igraju: Gordan Marijanović, Ivica Lučić, Areta Ćurković, Ivana Vukićević, Đorđe Dukić, Srđan Kovačević

Na sastanku su sudjelovali predstavnici SŠ Marka Marulića, IOŠ Slatina, DV Zeko, DV Suncokret, OŠ Davorin Trstenjak Čađavica, OŠ Vladimir Nazor Nova Bukovica, OŠ Josip Kozarac Slatina i OŠ Mikleuš.

Nakon predstavljanja Slatinske male scene, predstavljen je i program za Slatinske amaterske večeri koji će se održavati u istom vremenskom razdoblju u večernjim satima. Program za odraslu publiku otvorit će 20. listopada u 20 sati predstava za koju je tekst napisao Oliver Jukić, u režiji Olivera Jukića i Mirne Ostrošić “Kvar na dvostrukoj peći sa četiri prigušnice”. “Elektro Bioskop Bröder” iz Slatine zapisan je kao darovatelj u “Upisniku milodara za nutarnje uređenje župne crkve” iz 1911. godine pod rednim brojem 50. To otkrio, istražujući arhiv Župe svetog Josipa u Slatini, dr.sc. Žarko Španiček, pročelnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Požegi. Tragajući za više detalja o tom poduzeću, koje je očito bilo prvo u ovom gradu koje se bavilo prikazivanjem filmova, Oliver Jukić pronašao je informaciju da je vlasnik Mavro Bröder skončao u logoru Auschwitz 1942. godine skupa sa svojom obitelji. Na neki način ova predstava, kao i knjiga je i hommage tom čovjeku, iako se u pričama ne spominje kino, niti ovaj književni lik ima izravne veze s “pravim” Mavrom.

– S osamnaest domaćih glumaca vjerujem da se svi veselimo ovoj premijeri i našem prvjencu na daskama koje život znače- poručili su iz POU Slatina.

24. listopad – J. Kozarac, B. Vujčić: “Tena – kronika raspada jedne ljepote”

Zajednička predstava GK Joza Ivakić Vinkovci i GDK Gavella Zagreb, Ludens teatra Koprivnica, Gradskog kazališta Požega i Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Klasik hrvatske književnosti, iz pera “jednog od najvažnijih slavonskih pripovjedača”. “Tena” je ispisana na dodiru realističke zagledanosti u pukotine jednog društva i modernističkih nagnuća autora, pri čemu nije lišena subverzivnosti. Kozarac se kritički obrušava na ono u čemu prepoznaje destruiranje tradicionalnih vrijednosti, no istodobno je svjestan kako se vremena nužno mijenjaju, te bezglasni ženski likovi iznikli iz koncepta patrijarhata trebaju ustupiti mjesto ženama koje odlučuju i djeluju. Tena tako svoj osjećaj slobode verbalizira usklikom: “…ja sam ja; sve što je na meni, moje je!”, čija jeka odzvanja i danas. Pritom Kozarac nije toliko usredotočen na mentalitet, koliko na konkretnu ekonomsku i društvenu situaciju – raspadanje seoskih zadruga, Khuenovu strahovladu i silne eksploatacije lokalnih šuma od strane bogatih stranaca, te na domaće ljude koji “nezadovoljni starim usvajaju novo, da bi se, nadajući se upravo suprotnom, ubrzo našli na dnu”… Glavni lik stoga se može čitati i kao metafora za Slavoniju, za “raskoš koja se neštedimice rasipa”, pa smo pred djelom sposobnim otvoriti prostor za raznolike pristupe i rasprave…

Dramatizacija: Borislav Vujčić

Redatelj i adaptacija: Dražen Ferenčina

Scenografija: Marita Ćopo i Dražen Ferenčina

Kostimografkinja: Marita Ćopo

Suradnice kostimografkinje: Emilija Šušković i Tena Pilić

Skladatelj i scenska glazba: Igor Valeri

Kostimografija i scenski pokret: Maja Huber

Autor rasvjete: Zdravko Stolnik

Šminka: Danijela Pavlek

Frizura: Darinka Smetiško

Dizajn plakata i programske knjižice: Dubravko Mataković

Video najava: Darko Bušnja

OSOBE:

Tena – Matea Marušić

Jerko Pavletić (otac) – Filip Šovagović

Jaroslav Beranek – Ivan Grčić

Leon Jungman – Davor Svedružić

Ciganin Đorđe – Vedran Dakić

Joza Matijević – Vladimir Andrić

Ivka, Jozina žena – Selena Andrić

Maruška, Đorđeva žena – Martina Stjepanović

stara gatara – Areta Ćurković

tri žene – Areta Ćurković, Selena Andrić, Zorko Bagić

krčmar– Ivica Lučić

Lakaj – Zorko Bagić

27. listopad – Alessandro Baricco, Teatar &TD, “Svila”

“Svaka priča ima svoju glazbu. Ova posjeduje bijelu glazbu. Važno je to napomenuti, jer bijela je glazba čudna vrst glazbe što ponekad zbunjuje: svira se polako, pleše se sporo. Kada se dobro svira, to je kao da čuješ zvuk tišine, a one koji je božanski plešu, promatraš li ih, doimaju se nepomičnima. Ta bijela glazba, to je nešto prokleto teško. Nemam više bogzna što za dodati. Možda tek pojasniti da se priča odvija u devetnaestom stoljeću: samo zato da nitko ne bi očekivao zrakoplove, perilice i psihoanalitičare. Nema ih. Možda drugi put.” A. Baricco.

Riječ je o uprizorenju hvaljenog romana “Svila” poznatog talijanskog pisca Alessandra Baricca, koji je na svega osamdesetak stranica uspio dočarati egzotični svijet ljubavi, prijateljstva i ratovanja, opsesije, misterije, a pomalo i magije. Priča je smještena u devetnaestostoljetni Japan, a započinje – epidemijom! Ipak, u priči su stradali su dudovi svilci zbog čega njezin junak kreće na trgovačko putovanje u Japan – zemlju gdje izlazi sunce i gdje nema zaraze, ali je prodaja dudovih svilaca ilegalna. Put do Japana traje čak tri mjeseca, a obilježen je ženom čije “oči nisu bile istočnjačkog oblika, a njezino je lice bilo lice djevojčice”. Kratke i sugestivne rečenice u romanu podsjećaju na haiku tehniku, i upravo tako prozračne ostavljaju prostora različitim interpretacijama i potiču maštanje. Režiju Filipa Šovagovića, smještenu u intimni atrij palače Cedulin iz 18. stoljeća, utjelovit će veliki glumac Goran Grgić uz mlade snage – Fabijana Komljenovića, Lunu Pilić i Anu Pogorelić. Predstavu će pratiti glazba orguljašice i skladateljice Katarine Ranković. Inače, za osmišljavanje ovog glazbeno-scenskog projekta zaslužna je organizatorica PagArtFestivala, muzikologinja Nina Pogorelić.

Adaptacija: Filip Šovagović

Glazba: Katarina Ranković

Koncept i vizual: Nina Pogorelić

Koreografija: Ana Pogorelić

Svjetlo: Mario Vnučec

Fotografija: Vanja Šolin

Šminka: Zdenka Mihelj

