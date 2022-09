U Našicama otvorena izložba fotografija iz Domovinskog rata u Domu Hrvatske vojske

Danas (srijeda) u Našicama se obilježava Dan pobjede nad tzv. JNA u Našicama i Dan hrvatskih branitelja Grada Našica. Tijekom cijelog dana održavat će se prigodan program, koji je započeo odavanjem počast i poginulim braniteljima Branku Glavašu, Slavku Marodu i Antunu Sertiću na njihovim počivalištima u Našicama, Martinu i Velimirovcu.

Program je nastavljen otvorenjem izložbe fotografija iz Domovinskog rata u Domu Hrvatske vojske. Organizator ove izložbe postavljene u Spomen sobi hrvatskih branitelja je HVIDR-a Našice.

– Izložba je nastala prije 10-ak godina kako bi mladima mogli pokazati što se to događalo u našoj državi tijekom oslobađanja od tzv. JNA. U to vrijeme imali smo i tri poginula branitelja, Branka Glavaša, Slavka Marodu i Antuna Sertića, tako da slobodno mogu reći kako je ova izložba posvećena njima, ali i svim ostalim braniteljima koji su dali velik obol u oslobađanju Republike Hrvatske – istaknuo je Miroslav Ranogajec, predsjednik HVIDR-e Našica te naglasio kako je izložbu moguće pogledati do poslijepodnevnih sati.

-Prije 31 godinu, na današnji dan, obranjen je grad Našice. Važno je istaknuti da su za sve to najzaslužniji oni kojima danas odajemo veliku počast, a to su hrvatski branitelji koji su branili Našice. Neki od njih su za obranu grada dali najvrijednije što imaju, a to je vlastiti život i njima odajemo posebnu počast. Jutros smo obišli njihova vječna počivališta i pomolili se. Ovim putem pozivam sve, a pogotovo djecu i mladež, da se pojave na izložbi i da vide što rat donosi, a donosi velike žrtve, donosi da roditelji ostaju bez djece i obrnuto. Velike strahote dešavale su se u Domovinsko ratu i to nikada ne smijemo zaboraviti – rekao je, između ostalog, gradonačelnik Krešimir Kašuba.

(www.icv.hr, foto: E. Šubić)