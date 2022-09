U Suhopolju i ove godine “72 sata bez kompromisa”: U tijeku prijave za ovaj hvalevrijedan volonterski projekt

Županijski volonterski centar Kreda i Savjet mladih Općine Suhopolje i ove godine, uz podršku Općine Suhopolje, organiziraju volonterski projekt “72 sata bez kompromisa”. Riječ je o velikom međunarodnom volonterskom projektu za mlade koji se već niz godina provodi diljem Europe. U projektu od 2018. godine sudjeluje i Suhopolje, a kao i na početku, i ove će godine biti jedina općina u Hrvatskoj koja se uključila u projekt.

– Za sve koji do sada nisu sudjelovali, radi se o projektu koji okuplja mlade koji žele svoje slobodno vrijeme iskoristiti na plemenit način, pomažući onima kojima je najpotrebnije. Istog se vikenda provodi diljem cijele Hrvatske, a procjenjuje se da u njemu sudjeluje više od 4000 mladih volontera. Volonteri se raspoređuju na različite volonterske akcije – radne, ekološke ili socijalne, pomažu u dječjim domovima, domovima za starije, udrugama, školama i drugim raznim institucijama. Ljepota i beskompromisnost volontiranja u projektu „72 sata bez kompromisa“ nalazi se u tome što volonteri do zadnjeg dana ne znaju koju će akciju dobiti, gdje će volontirati ni što će raditi. Prilika je to koja svima donosi nova poznanstva i prijateljstva, ali i otkrivanje sebe i svojih vještina i sposobnosti koje do sad nisu poznavali – kaže Lucija Lukačević, ovogodišnja voditeljica projekta u Suhopolju.

Ove će se godine, pod geslom #ProbudiSe, volontirati u petak i subotu, 14. i 15. listopada, a sudjelovati mogu svi zainteresirani u dobi od 15 do 35 godina.

Prijave za sudjelovanje već su otvorene, a svi zainteresirani obrazac za prijavu mogu pronaći na poveznici http://prijava.72sata.hr/72sata/prijava_volontera, a više informacija na Facebook stranicama organizatora – Županijskog volonterskog centra KrEdA i Savjeta mladih Općine Suhopolje. Prijave će ove godine biti otvorene do popunjenja planiranog broja volontera, stoga organizatori pozivaju sve zainteresirane volontere da svoju prijavnicu ispune što prije. Za više informacija, dostupni su u inboxu Facebook stranica.

(www.icv.hr, af)