2. ŽNL Sokol se u derbiju kola skupine Zapad trijumfom protiv Croatije odvojio na vrhu ligaške ljestvice, Plavi nadigrali Josipovčane i preuzeli vodeću poziciju skupine Istok

U 2. županijskoj nogometnoj ligi Zapad proteklog su vikenda odigrane utakmice šestog prvenstvenog kola.

U virovitičkom gradskom derbiju, na terenu Sportskog centra TVIN, Podgorje je povelo zgoditkom Luke Vukšića već u devetoj minuti. Do odlaska na odmor domaći No Limit TVIN zgodicima Josipa Đikete u 19. i Nike Gomerčića u 32. minuti preokreće rezultat u svoju korist. U 35. minuti sudac Leopold Majstorović dosudio je kazneni udarac za domaću momčad. Loptu je uzeo Josip Điketa, ali ga je gostujući vratar Tomislav Topolovčan ‘pročitao’, međutim, odbijena lopta dolazi do Đikete koji iz drugog pokušaja poentira i podiže domaću prednost. U drugom dijelu NO Limit TVIN postiže još dva pogotka. Strijelci su bili Patrik Bauman u 47. i Theo Filipović u 55. minuti. U 78. minuti igrač Podgorja Luka Vukšić ozlijedio je domaćeg napadača Zdenka Slipčevića. Sudac Majstorović pokazao je Vukšiću crveni karton, a igru je, zbog ozljede, morao napustiti i Zdenko Slipčević. Kako je domaća momčad iskoristila sve izmjene, obje momčadi do kraja su igrale s deset igrača.

Vodeći Sokol iz Milanovca na svom je terenu svladao Croatiju iz Grabrovnice rezultatom 3:1. Gosti su poveli zgoditkom Matije Pavića u 25. minuti. Do odlaska na odmor domaći nogometaši postižu tri zgoditka, što je bilo dovoljno za pobjedu i nova tri boda. Strijelci su bili Ante Mikulić u 32. minuti, Hrvoje Javorović u 43. i Dorian Uzelac u 45. minuti. Od 63. minute Croatija je igrala s deset igrača jer je crveni karton dobio strijelac prvog pogotka Matija Pavić. Do kraja se rezultat nije mijenjao. Milanovčani su se ovom pobjedom odvojili na vrhu ligaške ljestvice.

Turnašica je u trećoj minuti zgoditkom Marka Nemeta iz kontre iznenadila Sveti Đurađ na njegovom terenu. Do kraja utakmice domaći igrači su napadali, ne bi li došli do preokreta, ali bez uspjeha. Na kraju nisu uspjeli postići niti jedan zgoditak i gostujuća momčad zgrabila je ‘puni plijen’.

Bilogora 1947. na svom terenu u Špišić Bukovici povela je u susretu s Dravom iz Terezinog Polja pogotkom Stipe Djaka u 29. minuti. Gosti su se ekspresno vratili i preokrenuli rezultat zgodicima Marka Zalovića u 31. i Antonija Paulovića u 39. minuti susreta. U drugom dijelu utakmice gosti su postigli još četiri zgoditka. Četverostruki strijelac bio je Mihael Taušan (54′, 71′ i 74′ iz igre, te 89′ iz kaznenog udarca). Posljednjih sedam minuta gosti su odigrali s deset igrača, jer je Elvis Klaus morao napustiti teren, zbog drugog žutog kartona.

Podravec iz Dinjevca, koji je cijelu utakmicu odigrao s deset igrača, poveo je u susretu s Mladosti u Vukosavljevici zgoditkom Davida Blatarića u 37. minuti. U drugom dijelu dolazi do izražaja brojčana nadmoć domaćih nogometaša. S dva zgoditka Siniše Vlaisavljevića i jednim Marija Đerija dolaze do pobjede rezultatom 3:1.

Posljednjeplasirana Gradina povela je u domaćem susretu s Aršanjom iz Sedlarice pogotkom Ante Gradinjana u 20. minuti. Dvije minute kasnije poravnao je nekadašnji igrač Gradine Saša Ivošević. U drugom dijelu zgodicima Ivoševića u 47. i Sandija Ivanovića u 60. minuti gosti dolaze do pobjede 3:1.

Rezultati 6. kola: No Limit TVIN – Podgorje 5:1, Sokol Milanovac – Croatia Grabrovnica 3:1, Sveti Đurađ – Turnašica 0:1, Bilogora 1947. Špišić Bukovica – Drava Terezino Polje 1:6, Mladost Vukosavljevica – Podravec Dinjevac 3:1, Gradina – Aršanj Sedlarica 1:3

Nogometaši Plavih iz Jugovog Polja pobjedom u Josipovu preuzeli su vodeću poziciju skupine Istok. Dominik Kralj otvorio je utakmicu svojim golom u 5. minuti, Marijan Holec povećao je prednost u 35. minuti, dok su gledatelji u nastavku mogli vidjeti još tri zgoditka. Dva od njih završila su u mreži vratara Josipa Štefanovića, strijelci su bili Krunoslav Klepač i Nikola Repinac, dok je jedini zgoditak za Dinamo postigao Željko Lukanić.

Sigurnu pobjedu upisala je i Munja koja je s 4:0 slavila u Čađavačkom Lugu. Dva zgoditka za goste postigao je Ante Rosan, a po jednog su postigli Zvonimir Mesinger i Josip Vida.

Pogodak manje postigao je Grabić na gostovanju kod Mladosti 1930. u Čađavici, a sva tri pogotka postignuta su u prvom dijelu utakmice. Josip Dugaja bio je precizan u 3. minuti, Marko Novaković u 15. minuti, dok je u 27. svog vratara matirao Boris Cvetičanin. Dodajmo kako su gosti susret završili s 10 igrača budući da je u 85. minuti igru morao napustiti Marijan Božić zbog dva žuta kartona.

Odličan susret gledatelji su imali prilike vidjeti u Ćeralijama gdje je istoimeni domaćin ugostio Mladost iz Bakića. Ivan Blašković i Nikola Carević osigurali su Mladosti prednost od 2:0 nakon osam minuta igre, a od 19. do 25. minute Ćeralije su se vratile u utakmicu golovima Tomislava Tunića. Niti tu nije bio kraj uzbuđenjima u prvom dijelu, novu prednost Mladosti svojim je golom osigurao Nikola Carević, a svega nekoliko sekundi kasnije za novo izjednačenje pobrinuo se David Jozić. Sedmi zgoditak bio je onaj koji je osigurao Ćeralijama prednost, Mateo Dokić bio je precizan za 4:3 u 44. minuti, a konačnih 4:4 postavio je Matija Gorenac pola sata prije kraja utakmice.

Rezultati 5. kola: Dinamo Josipovo – Plavi Jugovo Polje 1:4, Krčevina Čađavački Lug – Munja Veliki Rastovac 0:4, Ćeralije – Mladost Bakić 4:4, Mladost 1930. Čađavica – Grabić 0:3

(www.icv.hr, mš, mra, foto: ilustracija, arhiva)