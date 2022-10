KUP REGIJE ISTOK Slatinačni u trećem kolu: Pomlađeni sastav Viro-Virovitice zaustavljen u Valpovu

Odigrani su susreti drugog kola Kupa hrvatske u Regiji istok za rukometaše. Nekompletna momčad Slatine gostovala je kod Lipe u Pakracu i došla do pobjede 38:26. Od samog početak Slatinčani su držali rezultat pod kontrolom, a samo u dva navrata domaći rukometaši imali su minimalnu prednost. Na odmor se otišlo sa slatinskom prednošću 16:12. Kako je odmicalo vrijeme ta prednost se povećavala. U nekoliko navrata rukometaši Slatine su imali +9. Do kraja su domaći igrači uspjeli ublažiti poraz na konačnih 38:26. U slatinskim redovima najefikasniji je bio Marin Greganić s 15 zgoditaka.

Slatina: Leon Loparac, David Bjelajac, Ivan Horvat 2, Noa Fazekaš 1, Marin Greganić 15 ( 6), Rok Kekez 3(1), Nikola Brnada, Igor Dragojević 3, Antonio Butorac 1, Karlo Škafar 2, Mario Šomođi 4, Filip Mataija 4, Ivan Berkec 3, trener: Viktor Frajhaut

Rukometaši Viro Virovitice u pomlađenom sastavu poraženi su na gostovanju kod Valpovke u Valpovu 36:30. Od samog početka domaći rukometaši su bili u minimalnoj prednosti, koju su povećali sredinom prvog dijela na 15:9. Ipak, Virovitičani do pauze uspijevaju smanjiti zaostatak na 18:15. Sredinom drugog dijela igrači Viro Virovitice uspjeli su u jednom trenutku poravnati na 27:27, ali su do kraja domaći rukometaši ipak uspjeli doći do pobjede 36:30. Najefikasniji u virovitičkim redovima bili su Matko Moslavac s devet i Toni Smunti s osam zgoditaka.

Viro Virovitica: Filip Kosanović, Toni Smutni 8 (2), Noa Zečević 4, Russell Cole Reinhardt, Dominik Arsić 4, Ivan Dukarić, Roko Rendulić 1, Karlo Starčević, Rene Velić 2, Domagoj Orban, Tin Lončar, Filip Čevelak, Matko Moslavac 9 i Marko Pribil 2, trener: Matko Crljenić.

