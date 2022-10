OB Virovitica proslavila 120. obljetnicu, ravnatelj Blažević: Pacijent nam ostaje u fokusu svih novih usluga i ulaganja u bolnicu

Virovitička Opća bolnica danas, 17. listopada obilježava punih 120 godina postojanja. Kroz nju su u tom periodu, uz liječnike, medicinske sestre i tehničare, administrativne djelatnike i tehničke službe, prošli deseci tisuća pacijenata, kako s područja Virovitičko-podravske županije, tako i s područja koje prirodno gravitiraju bolnici iz drugih županija, a danas i iz cijele Hrvatske.

Značajnim ulaganjem u infrastrukturu, opremu i kadar, osobito u periodu koje obuhvaća posljednjih dvadeset godina, Opća bolnica Virovitica izgradila se kao zdravstvena ustanova koja lokalnoj zajednici može služiti na ponos, a pacijentima znači sigurnost i povjerenje da će u njoj ostvariti modernu, dostupnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu.

Ova velika obljetnica danas je svečano proslavljena u Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica, a tom prigodom predstavljena je digitalna interaktivna Monografija Opće bolnice Virovitica u povodu 120. obljetnice pod nazivom “Tradicija obogaćena suvremenošću” i dokumentarni film, oboje rad Informativnog centra Virovitica.

Ravnatelj Dinko Blažević naglasio je važnost ovog velikog jubileja za Opću bolnicu Virovitica, spomenuvši početak s jednim liječnikom, 5 časnih sestara, dva pomoćna radnika i 59 kreveta, slikom bolnice iz 1902. godine. Danas, riječ je o modernoj ustanovi s više od stotinu liječnika, više od 340 medicinskih sestara, odnosno ukupno više od 700 zaposlenih, što zdravstvenih odnosno nezdravstvenih djelatnika, 228 kreveta u stacionaru i 100 stolica u dnevnoj bolnici. Bolnici uz pacijente s područja Virovitičko-podravske županije gravitiraju i pacijenti s rubnih područja susjednih županija, odnosno oko 77.000 njih godišnje.

Bolnica danas pacijentima nudi kvalitetnu i modernu uslugu putem dnevne bolnice, moderne kirurške zahvate, brzu i cjelovitu dijagnostiku te ostavlja trag u vidu eksplantacija.

– U kontekstu novije povijesti Opće bolnice Virovitica važno je spomenuti posljednjih 20 godina u kojima ona bilježi svoj najveći rast i razvoj, ne samo u pogledu investicija i financijskih promjena, nego ulaganja u infrastrukturu, opremu kadar i općenito razvoja medicinske usluge.

Zahvaljujući ukupnom ulaganju od preko 200 milijuna kuna u navedenom razdoblju, naša ustanova donila je nove objekte i opremu, prateći suvremene standarde u liječenju. Od novosagrađenih objekata moram izdvojiti: Objekt D1 kao korpus kompleksa paviljona D i energetsko-tehničkog bloka, bruto površine 8000m2, vrijednosti preko 80 milijuna i objekt Aneks B1 postojeće zgrade B u vrijednosti 22 milijuna kuna.

Iz istog projekta nabavljena je potrebna oprema vrijednosti 26 milijuna kuna. Opremljene su tada operacijske sale, središnja sterilizacija, jedinica za intenzivno liječenje i dnevne bolnice. Nabavljeni su ultrazvučni uređaji, medicinska oprema namijenjena dnevnim bolnicama te nova centralna sterilizacija.

PACIJENTIMA MODERNE USLUGE U VIROVITICI

Nabavom i instalacijom medicinskih uređaja i opreme pacijenti više ne moraju ići u veće centre, jer su zahvaljujući modernoj tehnologiji dobili istu kvalitetu usluge i u Virovitici-naglasio je, između ostalog, ravnatelj D. Blažević.

Najavio je dodatna ulaganja u bolnicu – energetsku obnovu svih preostalih objekata, rekonstrukciju rodilišta te instalaciju fotonaponske elektrane na sve krovove bolnice, kako bi se postigle uštede na troškovima koji su u posljednje vrijeme enormno porasli.

-Pacijent i njegovo liječenje sukladno zdravstvenim standardima predstavlja kako prije 120 godina, tako i danas, ali i ubuduće, centar svih zbivanja u bolnici. S tim ciljem Opća bolnica Virovitica nastavlja svoju humanu i zdravstvenu misiju koja je počela davne 1902. godine i koju sa svojih 709 zaposlenika danas, uz osnivače, partnere, suradnike i donatore nastavlja s ponosom i u budućnosti – zaključio je ravnatelj Blažević.

Župan virovitičko-podravski Igor Andrović uputio je čestitku u povodu 120. obljetnice.

– Od samog osnutka misija virovitičke bolnice je bila i ostala skrb o bolesnicima. Ovu misiju su i prije, ali i danas imali zdravstveni djelatnici bolnice kojima zato želim uputiti riječi zahvale za sve ono što su činili i čine kako bi pacijenti imali kvalitetnu i stručnu uslugu. Prohujala desetljeća donosila su bezbroj iskušenja i izazova, posebno tijekom Domovinskog rata, a u novije vrijeme tijekom pandemije COVID-a 19 – rekao je Andrović, istaknuvši kako je na oba teška iskušenja bolnica uspješno odgovorila.

Naglasio je brojna ulaganja u izgradnju ili adaptaciju bolničkih zgrada, nabavu suvremene medicinske opreme ili u kadrove neophodne za pružanje zdravstvene zaštite.

– Danas imamo zgrade, prostore i opremu, no u zdravstvu su nužni dobri i kvalitetni ljudi, naši liječnici, medicinske sestre i tehničari. Htio bih iskazati svim djelatnicima ove ustanove zahvalnost za požrtvovni i mukotrpni rad na njihovim radnim mjestima koji su često vezani za stresne i odgovorne zadaće jednog od najplemenitijih zanimanja uopće.

Vjerujem da će u izvršenju tih zadaća sveukupne brige i skrb o zdravlju naših sugrađana Opća bolnica Virovitica uspjeti savladati sve prepreke i biti svijetli primjer drugima kako se uz sva ograničenja, ali uz veliku ljubav profesionalnost i nadasve human i odgovoran odnos prema pacijentima mogu prevladati i one najteže prepreke – rekao je župan Andrović.

ULAGANJA U BUDUĆNOST

Čestitkama se pridružio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Vjerujem da svaki odjel može ispisati milijun stranica priča o pacijentima i djelatnicima. Zato hvala svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima, sadašnjima i onima u mirovini, kao i svima koji nisu s nama. Ova se Bolnica nije održala zbog zidova, aparata i tehnologije, već zbog njenih ljudi koji su činili i dalje čine čuda. Spasiti nečiji život, dati svoje znanje da nekome pomogneš je najplemenitije na svijetu. Iako se često mogu čuti samo negativne stvari vezane uz zdravstvo, i to po čemu je netko nezadovoljan, moramo biti svjesni da smo svi mi i budući pacijenti. Zato je nužno ulagati u tehnologiju i u svoje zdravstvo. Puno je planova vezanih uz Opću bolnicu Virovitica i zadaća je svih nas omogućiti zaposlenicima što kvalitetnije uvjete rada, a pacijentima uvjete da ovdje mogu dobiti najbolju uslugu – rekao je gradonačelnik Kirin.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako mu je drago što Opća bolnica Virovitica ide u korak s vremenom te što je u tome mogao pomoći.

– Zdravlje nema cijenu i drago mi je da sam jedan od onih koji je mogao pomoći u potrebnim trenucima za realizaciju projekata. U posljednjih 20 godina puno je uloženo u Bolnicu, zgrade su obnovljene i izgrađene, opremljene najmodernijom opremom, no tu nije kraj. Pred nama su još koraci koje želimo učiniti, a to je da zajednički i dalje stvaramo i djelujemo kako bi sva ova dosadašnja postignuća i dalje unaprjeđivali. To je bez državne asistencije sigurno nemoguće, kao što je to bilo i u dosadašnjim vremenima. Osim opreme i prostora koji su sigurno nužni, još nužniji su kvalitetni i stručni djelatnici.

Divno je vidjeti film, kao i ovu Monografiju koja je učinjena kako bi djela ostala zapisana, kako se trag ne bi izgubio i kako bi u budućnosti prošlost bila onakva kakva zapravo jest, neiskrivljena i istinita. Hvala vam na svemu što se učinili za naše stanovnike, naročito za hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Stotine ranjenika je zbrinuto na ovim prostorima, ali ne samo Virovitičana nego i iz drugih dijelova naše Hrvatske. Vaša uloga u svemu tome je ogromna, neizmjerljiva, neprocjenjiva i nikada se neće zaboraviti. Sve ovo što ste činili, činili ste u interesu društva i domovine i neka vam je najveća čestitka za sve što ste učinili – rekao je saborski zastupnik Đakić.

PREPOZNATA KVALITETA BOLNICE

U ime Ministarstva zdravstva čestitku u povodu velike obljetnice uputio je državni tajnik Silvio Bašić.

– Nakon ovog filma i Monografije te riječi koje sam čuo, siguran sam kako će zdravstvo u ovoj županiji biti sve bolje i kvalitetnije, s tim da je već sada na vrlo zavidnoj razini. Čak 120 godina i 709 zaposlenih koji kvalitetno skrbe za preko 75.000 građana Republike Hrvatske dovoljno govori samo za sebe. Isto tako, velik je broj bolesnika koji se upravo ovdje obrađuje i nemaju potrebe ići u druge centre.

Vlada RH je prepoznala tu kvalitetu i u proteklih nekoliko godina izdvojila dodatna sredstva za kupnju radiološke i druge opreme, ali ne znači da ćemo tu stati. Čuli smo nove planove, to je znak da se kvalitetno i dobro radi. Pohvalit ću dodatni angažman Uprave bolnice i Županije na povlačenju sredstava iz EU i uređivanju dnevne bolnice. Tome stremimo, da se podiže kvaliteta zdravstvene usluge i u konačnici da se pacijentima olakša cijeli proces pretraga i liječenja – rekao je državni tajnik Bašić.

Svečanom obilježavanju nazočili su, između ostalih, saborska zastupnica Vesna Bedeković, županijski pročelnici, predstavnici zdravstvenih ustanova s područja VPŽ: Zavoda za hitnu medicinu, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” VPŽ, sadašnji i bivši djelatnici i ravnatelji Opće bolnice Virovitica, predstavnici strukovnih komora,načelnici općina s područja VPŽ, predstavnici socijalnih, odgojno-obrazovnih i kulturnih ustanova s područja VPŽ i brojni drugi.

(www.icv.hr, mp, foto: M. Rođak)