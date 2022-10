Papuk Osječko 1664. pružio odličan otpor favoriziranom prvoligašu s Drave: Osijek tek u sudačkoj nadoknadi pogotkom Belje riješio pitanje pobjednika

Istinski praznik nogometa u Orahovici. Oko 700 ljubitelja sporta i nogometa iz svih krajeva Slavonije došlo je na stadion Papuka pogledati ogled 1/16 finala Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa između domaćeg Papuka Osječko 1664. i Osijeka.

Osijek je došao u najjačem sastavu izuzev ozlijeđenih Lovrića, Škorića i Leovca koji su također bili u Orahovici kao dio ekspedicije bijelo-plavih s Drave. Počelo je svečano. NK Osijek je prije početka utakmice svom sportskom prijatelju NK Papuku Osječko 1664. uručio uramljeni dres NK Osijeka te komplet novih lopti, a domaćin je uzvratio poklonima legenda Osijeka koji su nastupali u Papukovom dresu, Ivici Kuleševiću i Domagoju Malovanu.

Momčad Zorana Mandića još je u svlačionici prije samog početka ostala bez Borne Mimića koji se pokušao zagrijati, ali ozljeda je bila preveliki teret, no svejedno je od prvog sučevog zvižduka domaćin čvrsto stao iza lopte i vješto odbijao sve napade Osijeka. Osijek je uglavnom u prvom dijelu pokušavao dugim loptama prema Ramonu Mierezu, ali prolaska nije bilo pored Šantića i Čavića. Osijek je imao nekoliko poluprigoda, a pogodak je pao u 32. minuti kada je mrežu pogodio Vedran Jugović na asistenciju Fiolića. Gosti su do povećanja vodstva mogli u 41. minuti kada je ubacio Jurčević, Mierez je odlično tukao iz poluvoleja te uzdrmao gredu, tako da promjene rezultata nije bilo.

Papuk je svoju najveću prigodu propustio u 29. minuti kada je pokušao kapetan Bušljeta, no njegov udarac s 20-tak metara završio je pored vratnice. U drugom dijelu ista priča, momčad Renea Pomsa ima posjed, ali bez prave prigode, tako da je gostujući strateg ubrzo na zagrijavanje poslao Belju, Kleinheislera i Caktaša. Papuk je vrebao neku kontru, posebno kada je u igru ušao povratnik Miroslav Rukavina, no čvrsti Lončar i Čeberko nisu mu dali puno prostora. Osijek je imao dobru priliku u 75. minuti preko Hiroša koji ju nije iskoristio, a pitanje pobjednika riješio je odlični mladi hrvatski reprezentativac Dion Drena Beljo koji se u prvoj minuti sudačke nadknade našao na pravom mjestu u pravo vrijeme.

– Bilo je puno teže nego što smo očekivali. Protivnik je odigrao odlično, srčano i borbeno i ja im doista čestitam na tome i moram reći da su pokazali kvalitetu koja je dokazala da hrvatski nogomet ima itekako što pokazati i u nižim rangovima i drago mi je zbog toga. Nama je najbitnije bilo proći i to smo napravili iako moram priznati da smo se jako mučili, posebno u drugom dijelu i definitivno nismo bili na razini prethodnih utakmica što mora brinuti. Iako je Kup nezgodno natjecanje i često su se prvoligaši znali opeći u ovom dijelu natjecanja, mi ovako ne smijemo izgledati- rekao je strijelac prvog pogotka i igrač utakmice Vedran Jugović.

Trener Osijeka Rene Poms bio je iznimno ljut na prikazano od svoje momčadi.

– Nije to bilo dobro, nismo izgledali dobro, ali važno je da smo prošli. Definitivno ćemo o ovakvoj igri razgovarati u svlačionici i pokušati analizirati što i gdje nije valjalo. Okrećemo se prvenstvu i ogledu s Varaždinom – rekao je Poms.

Kapetan Papuka Osječko 1664 Tomislav Bušljeta bio je među najboljima u domaćim redovima.

– Nama je prije svega čast igrati s jednom momčadi s najviše hrvatske razine. Dali smo sve od sebe, borili se koliko smo mogli, pri kraju smo malo pali sa snagom što je dovelo do tog drugog pogotka, ali moram čestitati svim svojim suigračima na vrhunskoj partiji. Kad pogledaš da su ovo profesionalci, a mi smo na utakmicu došli s posla, to puno govori. Imali smo i mi neke prigode, nismo uspjeli, ali ovo je za nas povijest – rekao je Bušljeta.

Trener Papuka Osječko 1664 Zoran Mandić čestitao je svojim momcima na odličnoj partiji žaleći za bar jednim pogotkom.

– Koliko smo mogli, mi smo dali i sigurno smo pružili dostojanstven otpor jednom renomiranom hrvatskom prvoligašu. Svaka čast mojim dečkima na zalaganju, htjenju i borbenosti, tako se bori za svoj klub. Posljednjih deset minuta smo se malo otvorili, pokušali nešto više prema naprijed, to nam se malo obilo o glavu, no nema veze, to je sportski pokušati. U svako slučaju čestitam Osijeku na pobjedi i želim im puno sreće kako u nastavku ovog natjecanja tako i u prvenstvu. Mi se okrećemo nastavku našeg prvenstva i idemo pokušati pobijediti u Varaždin – rekao je Mandić.

Ova je utakmica uistinu upisala zlatnu stranicu Papukove povijesti, a utakmicu su uveličali župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i njegov zamjenik Mario Klement, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, mnogi bivši Papukovi igrači te mnogi nogometaši i ljubitelji nogometa iz svih okolnih sredina. Sve tribine i su bila pune, čak i brdo iznad tribina, a pomoć Osijeku dalo je i 50-ak pripadnika Kohorte. Nogometaši Papuka Osječko 1664. još se desetak minuta poslije utakmice stajali na terenu i primali pljesak svojih navijača, Orahovica ponovno živi nogomet, a ovaj je povijesni događaj samo šlag na tortu ove lijepe sportske priče.

PAPUK OSJEČKO 1664 – OSIJEK 0:2

Orahovica, stadion NK Papuk

Gledatelja: 700

Glavni sudac: Luka Slišković (Zagreb)

Pomoćnici: Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete) i Dario Mužar (Velika Gorica)

Četvrti sudac: Ivan Slunjski (Varaždin)

Kontrolor suđenja: Marin Horvat (Čakovec)

Delegat: Antun Valić (Tomica)

Strijelci: 0-1 – Jugović 32.min. 0:2 – Beljo 90+3 min.

NK PAPUK OSJEČKO 1664.: Mahaček (od 46. – Kratzl) , Špoljarić Z. (od 62. Špoljarić P.,=, Šantić, Čavić, Bušljeta (od 86. Juspu), Podboj D., Matajia (od 62. Rukavina Mi.), Vratković, Dijanešić (od 81. Podboj R.). Trener: Zoran Mandić

NK OSIJEK: Malenica, Jugović, Hiroš (od 81. – Kleinheisler), Mierez (od 81. – Beljo), Filoić (od 45. – Caktaš, Žaper, Jurčević, Lonča65. Špoljarić), Cher, Brlek (od 45.- Hernadez), Topčagić (od 65 Špoljarić), Cheberko. Trener: Rene Poms

