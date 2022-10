U organizaciji Biciklističkog kluba Slatina i pod generalnim pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Slatine, danas (nedjelja) je po brdovitim terenima uz slatinsko jezero Javorica održana biciklistička utrka ”XCM Javorica”, ujedno i posljednja utrka Slavonske brdsko biciklističke lige.

Uvjeti na dijelovima staze bili su izuzetno zahtjevni, posebice se to odnosi na zemljane spustove gdje je velika količina kiše napadale proteklih nekoliko dana u kombinaciji sa spomenutom zemljanom podlogom stvorila blatni pokrov karakteristikama najviše sličan ledu. Niti uz sav nužan oprez neki biciklisti na tim klizalištima nisu mogli izbjeći kontakt s podlogom, odnosno brojne padove. No, sreća u nesreći bila je ta što se tu i nisu mogle razviti veće brzine, a i pad u meko blato, osim narušavanja estetike samog vozača i bicikla, nije bio toliko opasan. Inače, na startu utrke pojavilo se 60-ak vozača i vozačica. Zavisno od kategorije, vozila se staza od 30 i približno 50 kilometara.

Domaćine, Slatinčane je najviše razveselilo kada se prvi na ciljnoj ravnini na šetnici uz Javoricu ukazao plavo-žuti dres Davida Tereka. Leteći Miljevčanin, član Biciklističkog kluba Slatina, ne samo da je upisao pobjedu i još jednom potvrdio titulu najboljeg kadeta lige, već je bio i daleko najbrži od sve konkurencije na utrci od 30 kilometara.

U najjačoj konkurenciji Elite slavio je super brzi Luka Mikić iz Donjeg Miholjca. Nešto više od 4 minute poslije njega u cilj je stigao Požežanin Nino Pavičić, a deset minuta iza njega brončani Našičanin Mislav Ciboci.

Mlada 20-godišnja Jana Filipović potegla je iz Zagreba i odmah od starta pa sve do cilja ostavila daleko ostale konkurentice iza svojih leđa. Petra Klemen iz Pitomače, već godinama najjača predstavnica virovitičkog Bora, dala je sve od sebe, no protiv mlade članice BK Bikera danas jednostavno nije imala šanse za pobjedu. Na treće mjesto u konkurenciji žena plasirala se sve bolja, no biciklističkim stažem još uvijek gotovo pa početnica, Jasmina Bićanić iz BK Našice.

Kod ”najmlađih” veterana kategorije Veteran A u definitivno najuzbudljivijoj utrci dana slavio je Ivan Pintera. Munjeviti virovitički ”Borac” za zlato se u završnom sprintu nakon 50 teških blatnih kilometara izborio pokraj Našičanina Antuna Umiljanovića. Još jedan član Bor-a odličnom vožnjom uhvatio je mjesto na pobjedničkom postolju te utrke, a radi se o Antoniu Vidoviću.

Uzbudljivo je bilo i u konkurenciji Veteran B. I tu je gotovo pa foto finiš odlučio pobjednika, a u toj napetoj završnici s dvije sekunde prednosti ispred dokazane regionalne klase kakav je vozač Marko Ljevar pobjedu je zasluženo odnio nezaustavljivi Robert Hotko član zaprešićkog Bumbara. Broncom se okitio Tihomir Šatrović.

Kod najstarijih veterana kategorije Veteran C na zlato se već unaprijed pretplatio nepobjedivi Krešimir Pavičić iz Požege, a tako je, na žalost ostatka konkurencije, bilo i u Slatini. Na drugo i treće mjesto plasirali su članovi Festunga iz Slavonskog Broda, Darko Čop i Josip Barišić.

Kao što smo već naveli, domaći predstavnik Terek kod kadeta bio je jednostavno prebrz za konkurenciju. Više od 6 minuta iza sebe je na drugom mjestu ostavio Damjanovića, a na trećem Virovitičanina Smoljana gotovo 10 minuta.

A kakvu je tek dominaciju kod juniora pokazao Domagoj Safundžić najbolje će dočarati podatak da je prvog konkurenta iza sebe Branimira Banka ostavio gotovo punih 18 minuta, a trećeplasiranog Silvija Peštaja puno više od sat i pol vremena …

Dvostruku pobjedu uzeli su Brođani u konkurenciji Sport/Hobby. Dvojac Festunga Majstorić & Presežnik već je nekoliko puta ove sezone uzeo zlato i srebro, a s tom praksom nastavili su i na Javorici. Možda i najveće iznenađenje cijelog natjecanja je sjajna vožnja i još bolji plasman domaćeg predstavnika Darija Kruljca. Kruljac je u toj utrci projurio do trećeg mjesta i brončane medalje tako se prometnuvši u čovjeka od kojega će BK Slatina i u budućnosti računati na brojne bodove. Vrlo dobar u toj konkurenciji bio je još jedan predstavnik domaćeg kluba, Srđan Radulović na sedmom mjestu.

Medalje najboljima na svečanom proglašenju dodijelili su direktor Turističke zajednice grada Slatine Jurica Bosak, slatinski dogradonačelnik Ilija Nikolić i predsjednik Biciklističkog kluba Slatina Damir Veger.

(www.icv.hr, adf, dj; Foto: D. Fišli, D. Jukić, T. Medved)