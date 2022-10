Prometna kultura kreće od djece: PU virovitičko-podravska u Orahovici vrtićarcima i osnovnoškolcima prezentirala rad javnih službi

Na inicijativu TISPOLa – mreže prometnih policija država Europe i ove godine se po četvrti puta organizira Europski dan bez poginulih u prometu – projekt EDWARD koji se inače obilježava 21. rujna, ali ove godine je zbog raznih problema održan danas (utorak) u Orahovici u organizaciji Policijske uprave virovitičko-podravske. Na sportskom igralištu pored Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, održana je tako prezentacija javnih službi policije, hitne pomoći i vatrogasaca vrtićarcima i učenicima Osnovne škole u Orahovici u tri skupine.

– Cilj ovog projekta je smanjenje stradavanja sudionika prometnih nesreća, posebno smrtnog stradavanja. Simbolično baš na taj dan 21. rujna u našoj županiji prošao je bez smrtno stradalih u prometu, međutim ovom preventivnom aktivnošću pokušavamo učiniti da i svi ostali dani budu bez poginulih u prometu. Kategorija koju ima najviše smisla educirati o sigurnosti u prometu su djeca i zato smo ove godine odlučili ovaj dan obilježiti s vrtićem i školom u Orahovici. Bila je riječ o simulaciji prometne nesreće s ozlijeđenim djetetom i željeli smo pokazati da to ni u kom slučaju nije nešto lijepo, nego nešto što svakako treba izbjeći, a najbolje to izbjeći da poznajemo prometna pravila i prometne propise. Naš preventivni rad sigurnosti u prometu uvijek kreće od djece jer samo tako i oni biti odgovorni sudionici u prometu i steći visoku razinu prometne kulture i sudjelovati u prometu na siguran način – rekla je službenica za preventivu u cestovnom prometu PU virovitičko-podravske Anita Relić. Mali vrtićarci i osnovci uživali su raditi s policijom, vatrogascima i hitnom pomoći, a to je bio najbolji način da puno toga nauče što je na kraju krajeva i cilj ovoga projekta.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)