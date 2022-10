Prvim i drugim kolom Lige Regije 4 plivači i plivačice PK Virovitica otvorili novu natjecateljsku sezonu

Prvim i drugim kolom Lige Regije 4 u Sisku plivači i plivačice PK Virovitica otvorili su novu natjecateljsku sezonu. Nastupili su David Kovačević, Roko Kovačević, Maša Blažević, Marija Iličić, Bruna Majetić, Adrian Lukačević i Pia Špoljarić pod vodstvom trenera Nenad Vajagića, a ostvarili su i nekoliko odličnih rezultata.

U kategoriji B na 50 metara leptir do 5. mjesta doplivala je Marija Iličić, u kategoriji C 2. i 3. mjesto zauzele su Bruna Majetić odnosno Maša Blažević, dok je kod plivača u kategoriji C David Kovačević također zauzeo vrlo dobro 5. mjesto.

Pia Špoljarić bila je 6. na 50 metara prsno u kategoriji C, u istoj kategoriji, ali kod plivača, David Kovačević doplivao je do 2. mjesta, a u kategoriji D Adrian Lukačević zauzeo je 21. mjesto.

Na 50 metara slobodno za plivačice Marija Iličić je bila 15. u kategoriji B, a u kategoriji C nastupile su tri plivačice. Bruna Majetić zauzela je 7., Maša Blažević 16. mjesto, dok je Pia Špoljarić diskvalificirana. Adrian Lukačević zauzeo je 35. mjesto kod plivača u kategoriji D, dok je u kategoriji E Roko Kovačević doplivao do 15. pozicije.

Marija Iličić bila je diskvalificirana u utrci na 200 metara prsno u kategoriji B, Bruna Majetić došla je do 4. mjesta na 100 metara leđno, Maša Blažević bila je 7., dok je David Kovačević kod plivača doplivao do 5. mjesta.

14. mjesto osvojila je Marija Iličić na 50 metara slobodno u kategorji B, sedmo mjesto u kategoriji C ostvarila je Bruna Majetić, Maša Blažević bila je 11., a Pia Špoljarić 15.. Kod plivača David Kovačević ostvario je 5. mjesto u C kategoriji, Adrian Kovačević bio je 28. u kategoriji D, a Roko Kovačević 15 u kategoriji E.

Marija Iličić bila je 5. u kategoriji B na 50 metara leđno, a dobri rezultati ostvareni su u kategoriji C. Bruna Majetić bila je 2., Maša Blažević 4., a Pia Špoljarić 7.. David Kovačević bio je 2. u kategoriji C kod plivača, dok je Adrian Lukačević diskvalificiran u kategoriji D.

Na 100 metara mješovito Marija Iličić doplivala je do 8. mjesta, Bruna Majetić bila je 3. u kategoriji C, dok je David Kovačević zauzeo 4. mjesto u kategoriji C za plivače.

