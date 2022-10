Rister: Pučka škola u Dolcima ima bogatu tradiciju školstva, pokušat ćemo učiniti sve što možemo da ju spasimo

Školstvo na području grada Orahovice ima dugu i bogatu tradiciju, posebno pučko ili osnovnoškolsko obrazovanje. Nekada je gotovo svako orahovačko prigradsko naselje imalo pučku školu jer je bilo i puno djece, pa je tako škola bilo u Novoj Jošavi, Donjoj Pištani te uz druga mjesta i u Dolcima gdje je pučka škola jedna od povijesno vrjednijih.

Već dugi niz godina mještani Dolaca su ukazivali na problem danas derutne pučke škole u središtu mjesta koja se nalazi odmah pokraj Kapelice svetog Martina i vatrogasnog doma. Damir Najmenik, profesor hrvatskog jezika i književnosti, danas knjižničar u Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica, rođeni je Dolčanin i rad skuplja zapise o povijesti svog rodnog mjesta. Tako je skupio ponešto iz pučke škole.

– Kad god prolazim pored stare školske zgrade u selu u kojemu sam proveo djetinjstvo, zamišljam kako je obrazovanje nekada izgledalo. U obrazovanju radim više od 20 godina i u tom su se razdoblju dogodile velike promjene, a zamislite kako je to izgledalo davno prije, u vrijeme kada nije bilo pametnih telefona, tableta, laptopa, društvenih mreža ni interneta, u vrijeme kada su knjige bile glavni izvor zabave i prozor u svijet, u vrijeme kada su se među koricama knjiga tražili super junaci. Kroz razgovor s nekima od starijih Dolčana, saznao sam da je škola u Dolcima počela s radom tamo negdje 1905./1906. godine, što se vidi i po pečatu na knjizi iz 1906. koju čuvam u kućnoj biblioteci. Prije toga su djeca makadamskom cestom išla u školu u Zdence, otprilike nekih desetak kilometara tamo i nazad, što znači da su u školu morala kretati nekih sat vremena prije početka nastave. Posjedujem također i fotografiju iz obiteljskog albuma koja je nastala negdje u prvoj polovici 50-ih godina prošlog stoljeća. Na fotografiji se vidi moj pokojni otac, a prepoznajem još Štefu Broša, Zdravka Ružića, Jozu Parta i Matu Pađana. Učiteljica na fotografiji je gospođa Vinković, a poslije nje je došla Marija Marincil koja je u selu ostala sve do zatvaranja škole 1974. godine. Danas je školska zgrada, nažalost, u derutnom stanju. Dok tako prolazim pored nje, osjećam se kao da putujem kroz vrijeme u daleku prošlost. Nadam se kako će ova škola doživjeti obnovu jer ona to i zaslužuje– rekao je Najmenik.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister, istaknuo je kako je odmah po dolasku na vlast uočio je ovaj problem i napravio korak obišavši školu.

– Još ovoga ljeta zajedno s predsjednikom Mjesnog odbora Dolci te nekoliko mještana obišao sam školu i doista je u ružnom i derutnom stanju. Naravno da se to ne može preko noći riješiti, ali u razgovoru s mještanima saznao sam njenu povijesnu vrijednost i pokušat ćemo učiniti sve što možemo da ju spasimo. Mještani su već dali neke dobre ideje o prenamjeni ovog prostora, neke sam i sam predložio pa ćemo vidjeti – rekao je Rister.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)