Slatinske hrvačice Veronika Vilk i Tia Hršak osvojile bronce za reprezentaciju Hrvatske, Roko Ćurić peti

Na prvenstvu Balkana, održanom od 26. do 29. listopada u Bukureštu, za reprezentaciju Hrvatske u uzrastu do 15 godina nastupile su dvije hrvačice i jedan hrvač iz Slatine, Tia Hršak, Veronika Vilk i Roko Ćurić.

Brončane medalje osvojile su slatinske hrvačice, Veronika u kategoriji do 71 kilogram, a Tia u kategoriji do 61 kilogram, dok je Roko zauzeo 5. mjesto u kategoriji do 48 kilograma.

– Iako mlađi od svojih protivnika, Roko se dobro borio. Za Tiu sam mišljenja da je mogla u finale, no nedostajalo je smirenosti, a Veroniki je poslije Europskog i Svjetskog prvenstva teško bilo održati formu cijele godine. Tako da su ovo dobri rezultati ostvareni za hrvatsku reprezentaciju, ali i za Hrvački klub Slatina – rekao nam je trener Borivoje Kocić te dodao kako Roka čeka 6 mjeseci svakodnevnog treninga i odlazak na Evropsko prvenstvo.

(www.icv.hr, adf, HK Slatina)