U Pitomači obilježen početak radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta Aglomeracije

U Pitomači je danas (ponedjeljak) obilježen početak radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“.

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za

pročišćavanja otpadnih voda, a vrijedan je nešto više od 262 milijuna kuna. Najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, odnosno nešto više od 149 milijuna kuna, dok će se ostatak iznosa prihvatljivih troškova sufinancirati nacionalnim sredstvima.

Nositelj ovog projekta je virovitička tvrtka Virkom d.o.o. a partneri na projektu su Općina Pitomača i tvrtka Vodakom d.o.o. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 Hrvatske vode.

Načelnik općine Pitomača Željko Grgačić zahvalio je svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta, te je najavio kako bi radovi trebali biti završeni u zadanom roku.

– Ovaj projekt, koji je vezan uz Aglomeraciju, najveći je projekt u povijesti Općine Pitomača te trenutno najveći na području Virovitičko-podravske županije. Samo ove godine otvorili smo Područnu školu u Kladarama, vodovodnu mrežu Šašnato polje, Društveni dom u Starogradačkom Marofu, a TIC Klopotec otvara nam se za mjesec dana. Općina trenutno radi na investicijama u vrijednosti 340 milijuna kuna, a ovom prilikom zahvaljujem svima koji su sudjelovali i sudjeluju u njihovim realizacijama – istaknuo je između ostalog Grgačić.

Radove u iznosu od 35 milijuna kuna bez PDV-a izvodi tvrtka Estotech d.d.

– Iako su radovi krenuli s malim zakašnjenjem, vjerujem da ćemo, ako nas vrijeme posluži, jedan dio izgubljenog vremena nadoknaditi u narednom periodu. Imamo dobrog izvođača građevinskih radova, a više ili manje sklopljeni su ugovori za isporuku tehnološke opreme. Izuzetno smo dobro primljeni u Pitomači i Virovitici, na čemu se zahvaljujemo, a isto tako velika zahvala ide Hrvatskim vodama i svima koji će pomoći da projekt bude završen u roku – rekao je predstavnik izvođača radova, predsjednik uprave tvrtke Estotech Marko Škoberne.

Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je važnost projekta za Pitomaču, ali i Virovitičko-podravsku županiju.

– Puno je vremena i truda uloženo u ovaj projekt. Prva aktivnost je u fazi završetka, druga je započela i uvjeren sam kako će radovi biti realiziranu u roku koji je predviđen Ugovorom. Valja napomenuti kako se tri slična projekta provode na području Virovitičko-podravske županije, u Virovitici, Slatini i ovdje u Pitomači, a njihovom realizacijom ostvarujemo još jedan civilizacijski doseg kojim ćemo život stanovništva na području VPŽ učiniti kvalitetnijim, dok generacijama koje dolaze ostavljamo čišći i zdraviji okoliš – rekao je Begović.

Više o projektu rekao je Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

– Ovaj projekt ima neizmjernu važnost za sve mještane. Mogu reći da ono što je Pelješki most za Hrvatsku, to je Aglomeracija za Pitomaču. Pripreme za ovaj projekt počele su 2010. godine, a realizacija se predviđa do 2023. godine. Projekt se provodi na uslužnom području općine Pitomača, a obuhvaća naselja Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec te Stari Gradac – rekao je, između ostalog, Vukmirić.

Ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos naglasila je kako će ovaj projekt mještanima općine Pitomača omogućiti kvalitetnije uvjete života.

– Mještani općine Pitomača dobit će čišći i zdraviji okoliš, vodnu uslugu koju do sada nisu imali. Prosjek priključenosti na javnu odvodnju u Republici Hrvatskoj je svega 53 posto, a pročišćavanje otpadnih voda svega 44 posto. Mještani općine Pitomača s ovim projektom će doći na 86 posto i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, to je jedna impozantna brojka. Pitomača će ići u bok i većim gradovima, a čak ni veći gradovi nisu toliko priključeni – rekla je Kos.

Važnost pročistača i same aglomeracije za život mještana istaknuo je i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Ovaj velebni projekt za Pitomaču znači ogroman napredak i doprinijet će boljem i zdravijem životu mještana. Korištenje europskih sredstava i podizanje standarda življenja naših stanovnika preokupacija je svih nas. Europski standardi pripadaju i nama u ruralnim prostorima, kao i onima u gradovima. Drago mi je da se cijeli projekt odvija kako je planirano te da će i izgradnja ovog pročistača teći bez poteškoća – rekao je Đakić.

Svečanom obilježavanju početka radova, između ostalih, nazočili su i saborska zastupnica Vesna Bedeković, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, direktor Hrvatskih voda za vodno gospodarski odjel Osijek Željko Kovačević, direktor tvrtke Virkom d.o.o. Damir Marinić te direktor tvrtke Vodakom d.o.o. Antonio Vidović.

(www.icv.hr, ib, mra, mp; foto: I. Barčan)