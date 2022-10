UOČI SALZBURGA Dinamo igra ključnu utakmicu u Ligi prvaka, evo kako bi mogao izgledati početni sastav

Nakon dva uzastopna gostovanja u Ligi prvaka, Dinamo igra na Maksimiru ogled četvrtog kola protiv austrijskog Red Bull Salzburga.

Bikovi iz Mozartovog grada su slavili u prošlom kolu s minimalnih 1:0 uz sumnjivi jedanaesterac te opravdano poništeni pogodak Josipa Drmića u završnici utakmice.

Trener Ante Čačić sigurno u svojoj glavi ima nekoliko raznih kombinacija prvog sastava s kojim bi danas (utorak) od 21 sat mogao napasti Salzburg u potrazi za novim bodovima. Nedostajat će jedino Boško Šutalo i Luka Menalo, oporavio se Stefan Ristovski, dok će stoposto spreman biti Josip Mišić – prenosi Večernji

Ponovno bi formacija mogla biti 3-5-2 uz povratak makedonskog braniča u sastav, a glasila bi ovako:

Livaković – Ristovski, J. Šutalo, Perić – Špikić, Mišić, Ademi, Ivanušec, Ljubičić – Oršić, Petković.

Spominje se i da će svoje mjesto od prve minute dobiti Martin Baturina, u tom slučaju bi vjerojatno nastupio na mjestu ‘desetke’ umjesto Ivanušeca. Petar Bočkaj će vjerojatno svoje minute čekati s klupe iako je upotrebljiv na više pozicija.

Hoćemo li danas gledati najofenzivniji Dinamo?

– Ne sjećam se da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije. Pogledajte našu efikasnost u HNL-u i Europi. Moramo igrati ofenzivno onoliko koliko nam protivnik dopusti. Naravno da tome stremimo. Imamo Oršića, Petkovića, Drmića, Ivanušeca, imali smo dva ofenzivna bočna – Moharramija i Ljubičića, Ademija koji dolazi u završnicu… Imali smo dosta igrača u završnici, ali falilo nam je malo više hrabrosti. Najveći problem? Ulazili smo u pojedinačne tehničke greške, gubili sigurnost i imali dosta problema. U šansama smo bili u egalu. Utakmicu je prelomio dosuđeni penal, nepravovremeno zatvaranje našeg igrača i zato je utakmica otišla na stranu domaćina – rekao je trener Dinama.

Progovorio je i o situaciji s Josipom Drmićem koji je kritizirao taktiku kluba.

– On je profesionalac. Njegovo ponašanje na treningu i utakmicama je vrlo korektno. Izjava? To smo riješili. Ja se na to ne bih vraćao. Da to nije tako, on ne bi bio u kadru – zaključio je Čačić.

Prijenos utakmice, kao i emisiju prije i poslije susreta, možete pratiti na Arena Sportu 1.

(vecernji.hr)