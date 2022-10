Započeo Mjesec hrvatske knjige u organizaciji Ogranka Matice hrvatske i Srednje škole ”Stjepan Ivšić” Orahovica: Marko Osmanović i Dinko Likar oduševili virtuoznim bravurama na gitari

Ogranak Matice hrvatske Orahovica i Srednja škola ”Stjepan Ivšić” i ove su se godine uključili u obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige. Prvi događaj u sklopu ove manifestacije bio je koncert Acoustic duo Cota G4 Marka Osmanovića i Dinka Likara. Marka i Dinka dočekao je prepuni školski hol te njihov domaćin i organizator, predsjednik orahovačkog Ogranka MH i knjižničar srednje škole Damir Najmenik.

– Nastavili smo tradiciju obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige i to nas čini posebno sretnim jer smo prošle godine morali sve dogovoreno otkazati zbog onog koronavirusa. U našoj školi u ovoj organizaciji gostovali su mnogi poznati književnici, glumci, hrvatski ratni heroji, sportaši i glazbenici. Posebna nam je čast ugostiti, po mom skromnom mišljenju, dvije najjače gitare u Hrvatskoj, Marka Osmanovića i Dinka Likara iz grupa Cota G4 – rekao je Najmenik, a onda su krenule istinske bravure na gitarama Marka i Dinka koji su izveli mnoštvo poznatih stranih rock stvari legendarnih grupa poput Rolling Stonesa ili Queena zatim popularnih klasičnih skladbi pa nekoliko svojih autorskih uradaka, da bi šećer na kraju bio set mega popularnih domaćih rok stvari kao što su “Padaju zvijezde”, “Makedonija”, “Jedina moja”, “Krivo je more i druge”.

Ovo je bio jedinstven koncert za ova dva glazbena umjetnika, a potvrdio je to i Marko Osmanović.

– Ovo je nešto za nas posve novo i ne bi vjerovali koliko je to zapravo teško. Sviramo mi kao i uvijek, ali ovo je jedna velika odgovornost, prije svega nastupiti pred učenicima i profesorima u školskom holu i malo nam je neobično svirati onako u šest poslije podne, navikli smo da je to u kafićima u noćnim satima pa je i to poseban osjećaj. Čak su i nama neke pjesme u ovom ambijentu zvučale “vau, kako je to dobro”. Definitivno pozdravljam ovu ideju za ovakav tip koncerta i ono što mi je jako drago djeca su pjevala s nama, a to govori kako dolaze generacije koje istinski vole urbanu glazbu i to nas posebno čini sretnima – rekao je Osmanović.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)