1. HRL U-12 Mlade rukometašice 1234 Virovitice i Orahovice poražene u susretima 2. kola

Proteklog vikenda u Orahovici su odigrane utakmice 2. kola 1. HRL U-12 regije 2 za rukometašice. Domaće igračice i 1234 Virovitica igrale su protiv Zrinskog iz Čakovca i varaždinske Koke.

KOKA – 1234 VIROVITICA 25:12

Dobar dio prvog poluvremena protekao je u igri gol za gol, a igračice Koke odvojile su se u završnici na četiri pogotka prednosti. U nastavku dvoboja igračice Andrijane Miklić uspjele su postići samo pet pogodaka, što je omogućilo Varaždinkama da upišu uvjerljivu pobjedu.

1234 VIROVITICA: Petra Pavlek, Ana Kosanović 4, Lucija Majdak, Franka Jakelić, Emily Karol Grubić, Anja Mustač, Petra Žitković, Ena Tkalčec, Dea Klešić 1, Mia Bančić 3, Nina Čubrić, Lota Kečkiš 2, Laura Radić 2, trenerica: Andrijana Miklić.

ZRINSKI – ORAHOVICA 26:11

Rukometašice Orahovice povele su 1:0, no nakon toga gošće preuzimaju kontrolu nad utakmicom te do poluvremena odlaze na dvoznamenkastu prednost (13:3). Velikih promjena nije bilo niti u nastavku, a prednost Zrinskog rasla je do konačnih +15.

ORAHOVICA: Amra Osmani, Amna Osmani, Karla Spasenovski, Tara Liović 2, Marta Batrac, Ivona Mihelčić, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Dina Gubeljak, Lara Grabovac, Arijana Čočaj 7, Melani Križan, Nika Tomljenović, Sara Mesinger 1, Nika Solić 1, trenerica: Andrijana Rukavina.

ORAHOVICA – KOKA 11:26

Istim rezultatom rukometašice Orahovice poražene su i u drugom dvoboju, ovog puta od Koke, a i kretanje rezultata bilo je vrlo slično prvoj utakmici. U prvom dijelu Koka je imala prednost od 11 zgoditaka, a u nastavku je došla do dodatna četiri pogotka “viška”.

ORAHOVICA: Amra Osmani, Amna Osmani, Karla Spasenovski, Tara Liović 2, Marta Batrac, Ivona Mihelčić, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Dina Gubeljak 1, Lara Grabovac 1, Arijana Čočaj 6, Melani Križan, Nika Tomljenović, Sara Mesinger 1, Nika Solić, trenerica: Andrijana Rukavina.

1234 VIROVITICA – ZRINSKI 5:21

Virovitičanke su se držale u uvodnom dijelu susreta, do 6. minute rezultat je glasio 2:2, no nakon toga gošće se odvajaju. Prvih 20 minuta pripalo je ekipi Zrinskog rezultatom 11:4, dok su drugi dio “dobile” rezultatom 10:1 za konačnih +16.

1234 VIROVITICA: Petra Pavlek, Ana Kosanović 3, Lucija Majdak, Franka Jakelić, Emily Karol Grubić, Anja Mustač, Petra Žitković, Ena Tkalčec, Dea Klešić, Mia Bančić 2, Nina Čubrić, Lota Kečkiš, Laura Radić, trenerica: Andrijana Miklić.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)