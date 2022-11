2. HRL SJEVER Efikasne “lavice” slavile protiv Multinorm Cerne: Maja Mlinarić i Lukrecia Veršec postigle po 11 zgoditaka

Nakon dva uzastopna poraza, u županijskom derbiju protiv Pitomače te u 1. kolu Kupa protiv Zrinskog, rukometašice 1234 Virovitice vratile su se pobjedama u utakmici 8. kola 2. HRL Sjever.

Gostovao je u dvorani Tehničke škole Multinorm iz Cerne, a gošće su se kući vratile s 47 pogodaka u mreži iako su dobar dio prvog poluvremena bile u prednosti. Nakon 30 minuta utakmice “lavice” su bile u zaostatku od jednog pogotka, no nastavak je donio promjenu. Uvodne četiri minute igračice Darka Grdića iskoristile su za odlazak na +3 (25:22), a do kraja susreta prednost se samo povećavala do konačnih +10 (47:37).

Najefikasnije u domaćim redovima bile su Maja Mlinarić i Lukrecia Veršec s 11 zgoditaka, a pratila ih je Ena Jug s tri pogotka manje. 1234 Virovitica trenutno se nalazi na 2. mjestu s 12 bodova koliko ima i vodeća ekipa Đurđevca, no uz utakmicu više.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Helena Zeman, Korina Velić 1, Lukrecia Veršec 11, Lea Zupčić, Nadia Dujmović 2, Klara Crnoja 6, Evelin Grubić, Elena Glavica 1, Nea Kovač, Nika Deskar 7, Ena Jug 8, Maja Mlinarić 11, Darma Rončević, trener: Darko Grdić.

