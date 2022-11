Kadetkinje ŽKK Virovitice pobjedom u Ivanovcu napravile veliki korak prema ‘Final Fouru’ ovogodišnjeg Prvenstva Regije Sjever

Kadetkinje ŽKK Virovitice zaputile su se u Ivanovec na važnu utakmicu vidno oslabljene, bez čak tri igračice iz prve petorke. Naime, eventualan poraz u ovoj utakmici mogao je znatno zakomplicirati borbu za drugo mjesto u Prvenstvu Regije Sjever i odlazak na ‘Final Four’ jer na njega, uz ove dvije ekipe, pretendira i ŽKK Koprivnica.

Na svu sreću, kada su ekipe izašle na teren, bilo je vidljivo i da ekipa iz Ivanovca nije izašla u punom sastavu te su dionice Virovitičanki ipak nešto porasle, no da nije bilo tako, pitanje je što bi semafor na kraju pokazao.

Od samog starta trener Robert Fritz zatražio je od djevojaka striktno ispunjavanje prvenstveno obrambenih zadataka te da se zajedništvom nastoji ‘zakrpati’ izostanak spomenute tri igračice. Djevojke su ga očito pažljivo poslušale i odigrale granitnu prvu četvrtinu u kojoj su primile samo tri koša. Nakon uvodnog koša Martine Sabo, kapetanica Lucija Cindrić uzela je stvar u svoje ruke i do kraja četvrtine postigla 11 uzastopnih koševa te je semafor pokazao umirujućih +10 za Virovitičanke. Od početnog šoka domaća Mladost nije se uspjela oporaviti do kraja utakmice jer su Virovitičanke do kraja uspjele zadržavati i pomalo povećavati prednost do konačnih 49:31.

Prvo ime susreta bila je jučerašnja kapetanica Virovitičanki Lucija Cindrić koja je do kraja utakmice utrpala čak 33 koša uz veliku dominaciju u skoku. Razigravačica Martina Sabo dodala je sedam koševa uz nekoliko lijepih asistencija, a isti broj koševa postigla je i Lana Ojurović uz nekoliko važnih skokova. U strijelce se upisala i Terezija Benko.

Odlične, prvenstveno u odrađivanju obrambenih zadataka i broju uspješnih skokova bile su i Lana Bajivić, Dora Lakota Kovač, Lana Ivoš i Elena Lebinac.

Trener Robert Fritz nije krio zadovoljstvo nakon utakmice…

-Kada smo krenuli prema Ivanovcu bio sam na sto muka jer smo bili u problemu sa širinom budući su nam tri igračice iz prve petorke ostale u Virovitici. Ono što sam tražio od djevojaka je kvalitetno igranje obrane što je podrazumijevalo agresivnost i stvaranje pozicija za što više uhvaćenih lopti te maksimalna mobilnost, odnosno maksimalno trčanje u oba smjera. Zadovoljan sam što su djevojke to prepoznale i odlično odreagirale na zadano – zaključio je Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)