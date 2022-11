OPĆINA LUKAČ I ove godine isplata božićnice umirovljenicima

Općina Lukač i ove godine nastavlja sa tradicijom isplate božićnice umirovljenicima sa svog područja. Isplata će se vršiti u tri platna razreda gdje će umirovljenici s mirovinom do 1.000 kuna dobiti 300 kuna, s mirovinom od 1.000 do 2.500 kuna iznos od 200 kuna te s mirovinom od 2.500 do 3.500 kuna iznos od 100 kuna. Sredstva su osigurana u proračunu Općine Lukač za 2022. godinu.

Isplata božićnica počinje u ponedjeljak, 5. prosinca od 10 sati u zgradi Općine Lukač, dok će se ostale dane isplaćivati svaki radni dan od 9 do 14 sati.

– Molimo sve umirovljenike da ponesu odrezak od mirovine za listopad ili studeni 2022. godine i osobnu iskaznicu. Zadnji dan za isplatu božićnice je 28. prosinca – poručili su iz Općine Lukač.

