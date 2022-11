PP Orahovica stipendira osam studenata s područja Orahovice, Čačinaca, Zdenaca i Crnca

Poljoprivredno poduzeće Orahovica i ove je godine stipendijama odlučilo pomoći studentima s područja grada Orahovice te općina Zdenci, Crnac i Čačinci, točnije područja svoga djelovanja. Četvero je učenika iz deficitarnih, poljoprivrednih zanimanja.

– Ove godine dodjeljujemo osam stipendija za studente i to četiri stipendije za poljoprivredne smjerove i agronomiju, a četiri za ostale smjerove i tu smo napravili razliku u iznosu, dakle poljoprivredni smjerovi dobivaju nešto veći iznos s obzirom da se mi bavimo poljoprivredom, jer cilj je potaknuti ova deficitarna zanimanja u kojima ima sve manje i manje stručnih ljudi. Jedna smo od vodećih kompanija poljoprivrede u Hrvatskoj s raznolikim opisom proizvodnje i doista nam je cilj skupiti što više mladih, stručnih ljudi koji bi se kod nas još više usavršavali i donijeli nama novu ideju i time jači i kvalitetniji proizvod. Vjerujem da je ovo dobra pomoć našim studentima i da ćemo pri završetku njihovog studija zajedno surađivati u našem poduzeću – rekao je predsjednik Uprave PP Orahovica Saša Breznik.

Svoj ugovor danas je direktorom Breznikom potpisao student 3. godine Agronomije iz Orahovice Jan Kuhar.

– Mogu reći da me ugodno iznenadio ovaj potez PP Orahovice i naravno da je to velika pomoć nama i našim roditeljima. Posebno me se dojmio razgovor s direktorom Breznikom koji me je uputio u današnje stanje poljoprivrede u Hrvatskoj, mogućnostima te prije svega činjenicom koliko je mladih, stručnih ljudi potrebno danas u poljoprivredi i to mi je veliki poticaj u daljnjem školovanju – rekao je Jan.

