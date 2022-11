Projekt Riverside: Osnovano Suradničko vijeće Javne ustanove za područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji

U utorak, 29. studenoga u Posjetiteljskom centru Dravska priča održana je osnivačka sjednica Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Virovitičko-podravske županije, u sklopu provedbe projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122.

Na osnivačkoj sjednici sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Regionalne razvojne agencije Virovitičko-podravske županije – VIDRA i Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Osnivačku sjednicu vodila je Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i predsjednica Suradničkog vijeća, koja je okupljenima izložila pristigle prijedloge za 4 potpredsjednika Suradničkog vijeća. Javnim glasovanjem, okupljeni su prihvatili prijedloge kandidata te su za potpredsjednice Suradničkog vijeća izabrane Nataša Rap, Hrvatske šume i Martina Jakelić, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, a za potpredsjednike Nikola Bataković, Hrvatske vode i Berislav Androš, načelnik općine Sopje.

Prema programu, na osnivačkoj sjednici Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Virovitičko-podravske županije usvojen je Poslovnik o radu Suradničkog vijeća, te je utvrđen sastav članova Suradničkog vijeća.

U nastavku sjednice, članovi Suradničkog vijeća raspravljali su o projektima koji se provode ili su u pripremi na području Virovitičko-podravske županije, te kakav utjecaj imaju za razvoj Virovitičko-podravske županije i očuvanje njezine bioraznolikosti. Raspravljalo se i o načinima poboljšanja suradnje svih članova Suradničkog vijeća, razmjeni znanja, iskustava i mišljenja, s ciljem održivog razvoja, s naglaskom na očuvanju prirode.

(dravska-prica.hr)