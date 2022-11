Udruga SOS Virovitica obilježila Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Udruga SOS Virovitica danas (petak) je ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica održala javnu akciju na kojoj su građanima podijelili informativno-edukativni materijal o problemu nasilja nad ženama.

– Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i povodom toga Udruga SOS Virovitica već više od 20 godina osvještava javnost o tome. Cilj ovih svih naših aktivnosti je ta da ljude informiramo o veličini problema i o mogućnostima dobivanja pomoći i podrške. To je ključno u radu da bi ljude osvijestili i podigli razinu znanja o tome da, ako im se događa nasilje, da postoje ljudi koji im mogu pomoći – kaže predsjednica Udruge Desa Kolesarić te ističe kako nažalost, većina ljudi nije osviještena da treba prijaviti nasilje.

– Kroz neke razgovore stekneš dojam da su ljudi osviješteni o nasilju i kako u tom slučaju treba postupiti. No, s druge strane, što često govorim je to da nismo spremni nekome pružiti pomoć jer istraživanja su pokazala da 99 posto ljudi neće prijaviti ako čuju da netko plače u susjednoj sobi, odnosno gdje se događa nasilje. To je ono što nije dobro i to trebamo mijenjati – dodaje.

Nasilje nad ženama je problem koji šteti cijelom društvu i nema opravdanja za nasilno ponašanje, a da bi smanjili nasilje moramo svi zajedno biti odlučni u njegovom sprečavanju, ističe.

– Apeliram na sve da nitko ne zaslužuje život u nasilju i da nasilje treba prijaviti. Nasilje se može prijaviti policiji na 192, isto tako i nama se mogu javiti za više informacija o svemu što možemo učiniti za njih. A isto tako ako se u trenutku ne snađete, uvijek postoji 112 na koji se možete javiti i reći što vam se događa – kaže Desa K.

Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik kršenja temeljnih ljudskih prava (pravo na život, privatnost, dostojanstvo, slobodu izbora i drugo), događa se u raznim aspektima od ženskog i obiteljskog pa do društvenog života. Godišnje je tako u Hrvatskoj ubijeno 22 do 45 žena, a počinitelji su većinom njihovi sadašnji ili bivši partneri.

Cilj javne akcije bilo je senzibiliziranje i informiranje javnosti o problematici obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. Tijekom akcije građani/ke mogli/e su dobiti informacije o načinu prijave svakog oblika nasilja, gdje i kome se žrtve mogu obratiti za pomoć i podršku.

