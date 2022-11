Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok nizom aktivnosti za mlade ispunio je ovu Europsku godinu mladih

Europska je unija 2022. godinu proglasila Europskom godinom mladih. Poseban je razlog za to ugroza pandemije koronavirusa koja se osobito nepovoljno odražava na rast i razvoj djece i mladih. Ovoj se krizi pridružuju i brojni drugi nepovoljni utjecaji, poput potresa, prijetnje ratom širih razmjera, ekonomske nestabilnosti i pada životnog standarda. I sve to traje već dugo, godinama.

Stoga možemo reći da smo kolektivno u stanju tzv. permakrize (britanski Collins Dictionary je riječ permakriza stoga odabrao kao riječ godine), produljenog (permanentnog) razdoblja nestabilnosti i nesigurnosti koje je posljedica niza prijetećih događaja koji su ustvari jedan dulji niz traumatskih iskustava.

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije na vrijeme je prepoznao prostor za proaktivnim i preventivnim djelovanjem u ovim izazovnim vremenima, a osobito je prepoznao važnost djelovanja usmjerenog ranjivoj populaciji djece i mladih, pa je tijekom 2022. godine Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja ovoga Zavoda intenzivno provodila raznolike aktivnosti usmjerene osnaživanju mladih u razvijanju samozaštitnih kapaciteta za lakše nošenje s izazovima ovog bremenitog vremena.

Osobne i kolektivne traume često su mogući okidači za razvoj i ostalih rizičnih ponašanja djece i mladih, poput zlouporabe droge, pijenja alkohola, usvajanja delinkventnih i nepoželjnih oblika ponašanja (vršnjačkog nasilja, krađa, skitnji…). Stoga su aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo tijekom ove godine bile usmjerene upravo osvješćivanju rizika i preveniranju upravo ovakvih oblika nepoželjnih ishoda za mlade.

U tome smislu u osnovnim i srednjim školama provedena je sustavna edukacija mladih o štetnostima pijenja alkohola u okviru programa “Kako ne utopiti mladost u alkoholu”, a nedavno je započela i edukacija mladih u zajednici. U srednjim se školama provodi nacionalni preventivni program “Zdrav za pet” usmjeren edukaciji mladih o štetnom djelovanju droga i rizicima kockanja, klađenja i nekontroliranog igranja računalnih igrica. U osnovnim se školama provodi preventivni program “Kroz život bez nasilja” usmjeren suzbijanju vršnjačkog nasilja koji se ove godine proširio i izvan granica naše županije (došlo je do pozitivnog transfera znanja i iskustava, što je poželjna dodana vrijednost svake preventivne aktivnosti).

U srednjim se školama provodi i edukacija mladih o štetnosti pušenja. Mladima u zajednici nastoji se pomoći i u kvalitetnijoj organizaciji slobodnog vremena, i to izradom vodiča za mlade “Iskoristi dan u Virovitičko- podravskoj županiji” i javnozdravstvenim aktivnostima (poput javnih tribina) kojima se nastoji mladima osvijestiti važnost organizacije i planiranja aktivnosti u slobodno vrijeme. Do sada je održano gotovo 40 javnih tribina, predavanja ili radionica u našoj, ali i u nekim drugim županijama, i to kontinuirano tijekom cijele godine. Pandemija koronavirusa aktivirala je stručne kapacitete Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda i u smjeru proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju mladih, pa je objavljeno niz radijskih emisija, televizijskih priloga te informativnih i edukativnih tekstova o razvijanju vještina samopomoći radi učinkovitijeg snalaženja u izazovnim situacijama, a još od ranije u izdanju su Zavoda i vodiči za mlade poput vodiča “Kako prevladati ispitnu tjeskobu” namijenjenog učenicima i studentima kao oblika samopomoći u očuvanju mentalnog zdravlja. Europsku godinu mladih Zavod za javno zdravstvo zaključuje na najbolji mogući način za mlade, novim, 14. po redu izdanjem vodiča za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih “Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji” koji je u pripremi da svima bude dostupan do konca ove godine.

(www.icv.hr, S. Brlas)