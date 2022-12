1. HRL U-16 Pobjeda i poraz rukometašica Slatine u Novskoj: Orahovica ostala bez bodova

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 4. kola 1. HRL U-16 za rukometašice, a ekipe Slatine i Orahovice gostovale su u Novskoj.

SLATINA – NOVSKA 18:33

U prvom dvoboju Slatinčanke su, nakon početnog vodstva, utakmicu u egalu držale gotovo 20 minuta. Prednost domaćih rukometašice nije iznosila više od dva zgoditka, no to se promijenilo do odlaska na odmor budući da su rukometašice Novske prvi dio utakmice privele kraju s +5 (16:11). Bez promjena odigran je drugi dio, a niti 10 zgoditaka raspoložene Tene Jurline nije bilo dovoljno za nove bodove. Domaće igračice u konačnici su slavile rezultatom 33:18, a dodajmo kako je Slatina u ovim utakmicama nastupala sa svega osam igračica.

Slatina: Marta Dušak, Ana Vorgić 2, Mirna Grgurić 1, Nikolina Đorđević, Marta Mikolić, Simona Srnović 4, Mihaela Sabo 1, Tena Jurlina 10, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović

ŽRK ORAHOVICA – SLATINA 7:28

Županijski derbi gledao se u drugom dvoboju, a snege su odmjerile ekipe Slatine i Orahovice. Igračice Andrijane Rukavine nisu imale šanse za prve ovosezonske bodove, a Slatinu su do pobjede predvodile Simona Srnović s 13, te Tena Jurlina s 10 zgoditaka.

ŽRK Orahovica: Arta Čočaj 1, Pia Rađenović, Ivona Glasovac 1, Lea Kolar 1, Arijana Čočaj 1, Lana Potalec, Mia Straka 1, Ines Poljak 1, Bojana Stojnović, Ema Zeman 1, trenerica: Andrijana Rukavina

Slatina: Marta Dušak, Ana Vorgić 3, Mirna Grgurić 1, Marta Mikolić 1, Simona Srnović 13, Mihaela Sabo, Tena Jurlina 10, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović.

NOVSKA – ŽRK ORAHOVICA 28:13

Do sigurne pobjede u posljednjem susretu došle su domaće rukometašice u dvoboju s Orahovicom. Ekipa Novske od samog je starta imala prednost na svojoj strani, u konačnici su utakmicu završili s 15 zgoditaka razlike, a u redovima Orahovice najefikasnija na terenu bila je Mia Straka s pet pogodaka.

ŽRK Orahovica: Arta Čočaj, Pia Rađenović 1, Ivona Glasovac, Lea Kolar 2, Arijana Čočaj 1, Lana Potalec, Mia Straka 5, Ines Poljak 1, Lucija Cigler 3, Ema Zeman, trenerica: Andrijana Rukavina

(www.icv.hr, mra, foto: ŽRK Slatina)