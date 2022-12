2. HRL SJEVER 1234 Virovitica porazom zaključila prvi dio sezone: “Lavice” nakon 11 odigranih utakmica zauzimaju drugo mjesto

Proteklog vikenda odigrana je zaostala utakmica 6. kola 2. HRL Sjever u kojoj su virovitičke “lavice” ugostile Podravku 2 Lino.

Izjednačena utakmica gledala se gotovo cijelo prvo poluvrijeme budući da su se ekipe izmjenjivale u prednost. Do osjetnije razlike prvo su stigle “lavice” koje su u 20. minuti imale 14:11, no do odlaska na odmor Podravka 2 Lino je serijom 7:1 stigla do rezultata 18:15.

Uspjele su domaće rukometašice na otvaranju drugog dijela doći do -1, no rezultatskog preokreta nije bilo. Koprivničanke su u drugom dijelu dodatno povećavale svoju prednost, a susret je bio riješen u posljednjih 15-tak minuta sve do konačnih 36:29.

Najefikasnije u domaćim redovima bile su Lukrecia Veršec i Nika Deskar sa sedam zgoditaka, dok su po šest upisale Korina Velić i Klara Crnoja.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Helena Zeman, Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 6, Lukrecia Veršec 7, Lea Zupčić, Nadia Dujmović 1, Klara Crnoja 6, Marija Medved, Nea Kovač, Nika Deskar 7, Ena Jug 2, Maja Mlinarić, Elena Bardić, Tena Mioč-Cabadaj, trener: Darko Grdić.

Virovitičanke su tako sezonu zaključile porazom, a nakon 11 kola “lavice” se nalaze na drugom mjestu sa 17 bodova, jednim manje od vodeće Zeline.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Šolc)