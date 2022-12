Besplatan vikend u Kinu Pitomača: Pogledajte horor “Vrisak 5” i animirani film “Mačak u čizmama: posljednja želja”

Kino Pitomača ovog vikenda za vas priprema dvije besplatne kino projekcije. U petak, 9. prosinca u 20 sati pogledajte horor “Vrisak 5”.

U nedjelju, 11. prosinca s početkom u 15 sati možete pogledati animirani film “Mačak u čizmama: posljednja želja” sinkroniziran na hrvatski jezik. Nakon filma s početkom u 17 sati za sve mališane slijedi vožnja i druženje s Djedom Božićnjakom i Vilenjakom u božićnom vlakiću u centru Pitomače.

VRISAK 5

Izvorno ime: Scream

Redatelj: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Žanr: horor

Uloge: David Arquette, Jack Quaid, Neve Campbell, Courteney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera

Trajanje filma: 114 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Dvadeset pet godina nakon što je niz brutalnih ubistava šokirao tihi grad Woodsboro, novi ubica je navukao masku “Ghostface” i počinje da proganja grupu tinejdžera kako bi oživio tajne iz smrtonosne prošlosti grada. Neve Campbell („Sidney Prescott “), Courteney Cox (“Gale Weathers”) i David Arquette (“Dewey Riley”) vraćaju se svojim kultnim ulogama u VRISKU zajedno sa njima su i Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown i Sonia Ammar.

MAČAK U ČIZMAMA: POSLJEDNJA ŽELJA – SINK

Izvorno ime: Puss in Boots: The Last Wish

Redatelj: Joel Crawford

Žanr: animirani

Trajanje filma: 101 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Ove zime, na veliko platno vraća se omiljeni, šašavi, neustrašivi mačak koji obožava mlijeko! Po prvi put, poslije više od decenije, Dream Works Animation predstavlja novu avanturu iz SHREK univerzuma. Odvažni odmetnik, Mačak u čizmama otkriće da su njegova strast prema opasnosti i zanemarivanje bezbjednosti došli po svoje. Mačak je iskoristio osam od devet života, ali usput se zabrojao. Vraćanje života odvešće ga u njegovu najveću potragu ikada. Antonio Banderas, svojim glasom ponovo je oživio Mačka u čizmama u njegovom epskom pohodu u Crnu šumu kako bi pronašao mitsku Zvijezdu želja i vratio svoje izgubljene živote. Ali, kako mu je ostao samo jedan život, Mačak će morati da se ponizi i zatraži pomoć svoje bivše partnerke i neprijateljice Kiti kojoj je glas pozajmila Salma Hayek. U svom pohodu, Mačaku i Kiti će, uprkos njihovom mišljenju, pomoći Pero, brbljiv i izuzetno veseo džukac. Zajedno, naš trio moraće da bude uvijek korak ispred Zlatokose, krimi familije Tri medvjeda, “Velikog” Džeka Hornera i zastrašujućeg lovca na glave Velikog Zlog Vuka. Lik Mačka u čizmama prvi put se pojavio 2004. godine u filmu Shrek 2, koji je bio nominovan za Oskara. Istog trenutka postao je globalna senzacija. Kasnije, Mačak se pojavljivao u još dva nastavka priče o Shreku, kao i u svom filmu i brojnim animiranim filmovima i TV serijama koje je stvorio Dream Works Animation. Filmovi o Shreku i Mačku u čizmama zajedno su zaradili više od 3.5 milijardi dolara širom svijeta.

