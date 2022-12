Fenomenalan vikend košarkašica ŽKK Virovitice: U pet odigranih utakmica ostvarile pet pobjeda

Virovitičke košarkašice odradile su naporan, ali fantastičan vikend. Odigrale su vikend za čistu peticu. Naime u pet utakmica u Prvenstvima Regije Sjever koja okuplja najbolje košarkaške klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske upisale su svih pet pobjeda.

Na teren su prve izašle najmlađe, igračice do 11 godina starosti koje su odigrale dvije utakmice protiv podmlatka prvoligašica iz Varaždina, Vindija te DHPG-a iz Gole. Utakmice su odigrane u Goli, a prvu protiv domaćih igračica DHPG-a. Nakon što je prva četvrtina završila sa šest koševa razlike za raspoložene mlade Virovitičanke, u drugoj je bilo ipak napetije. Domaće igračice pružile su očekivan otpor te se na poluvrijeme krenulo s već spomenutih šest koševa razlike. Kad se očekivala neizvjesna borba u drugom dijelu utakmice, Virovitičanke su ubacile u brzinu više i pod krilaticom “Što je najvažnije – obrana”, doslovno zaključale svoj koš. Do kraja utakmice domaće igračice nisu postigle niti jedan koš za konačnih 26:6 i veliko slavlje Virovitičanki.

ŽKK Virovitica – ŽKK DHPG 26:6

ŽKK Virovitica: Tesa Slanac, Maša Ružman, Mia Jurić, Ana Lesić, Patricija Gagulić, Lucija Kovačević, Lena Knežević, Anja Zorić, Eva Milković, Lukrecija Oklopčić, Lucija Ripli i Gabrijela Đuračić.

Netom nakon odigrane utakmice mlade Virovitičanke očekivao se i drugi susret kontra podmlatka prvoligašica Vindija iz Varaždina. Iako se očekivalo da će umor učiniti svoje, Virovitičanke, bodrene brojnim navijačima, nastavile su u istom ritmu pa i nešto snažnije. Već u uvodnim minutama odlučile su pokazati tko je šef na terenu te su prvu četvrtinu dobile s pomalo nestvarnih 20:2. Kasnije se nastavilo u istom ritmu za konačnih 42:18. Ono što svakako treba istaknuti u obje utakmice je odlično ispunjavanje obrambenih zadataka svih igračica, ali i brzu tranziciju lopte do protivničkog koša što je dovodilo do brojnih prilika za “lagane” koševe. Na kraju svakako treba pohvaliti i navijače koje su u velikoj mjeri činili roditelji iz Virovitice. Nakon pobjede nad Brazilom odlični navijači nastavili su “derati” svoja grla, a užareni dlanovi nakon utakmice potvrdili su da su svaki lijep potez nagradili zasluženim pljeskom. Navijalo se za ekipu, a ne za pojedince i bilo je doista lijepo uživati u takovoj atmosferi.

Na turniru su odigrane i igre u kojima su nastupile i četiri Virovitičanke. Maša Ružman pobijedila je u izvođenju slobodnih bacanja, dok su Tesa Slanac, Anja Zorić i Ana Lesić stigle do finala u disciplinama brzog vođenja lopte i košarkaškom slalomu.

Ovim pobjedama Virovitičanke su se prometnule u glavne favoritkinje za plasman na ‘Final Four’ za koji još jednom moraju pobijediti ove dvije ekipe. ‘Final Four’ će se na veselje virovitičkih navijača održati na proljeće u Virovitici.

ŽKK Virovitica – Vindi Varaždin 42:18

Nakon uvjerljive dvije pobjede svojih mlađih kolegica na teren su izašle i juniorke ŽKK Virovitice i to u dvoranu u Križevcima gdje su ih čekale igračice domaćeg Radnika. Ovaj put sa uvijek neugodnog gostovanja u Križevcima Virovitičanke su se vratile punog plijena. Početak utakmice protekao je u znaku Virovitičanki koje su prvu četvrtinu dobile sa 23:11 da bi do poluvremena ta prednost narasla na 39:23. Sredinom treće četvrtine Križevčanke su spojile nekoliko uspješnih akcija za redom i rezultat spustile na jednoznamenkastu prednost no krajem četvrtine prednost se ponovno popela na dvoznamenkastu razliku. Na kraju je semafor pokazao ugodnih 75:59 za dominantne djevojke iz Virovitice. Ovom pobjedom Virovitičanke su gotovo osigurale treće mjesto što je ujedno i najveći uspjeh kluba u ovoj kategoriji, a postoje čak i izgledi da se uključe i u borbu za titulu viceprvakinja Regije Sjever.

ŽKK Virovitica – ŽKK Radnik Križevci 75:59

ŽKK Virovitica: Mia Deskar 15, Margareta Cenger 5, Alisa Lovreković 2, Martina Sabo 8, Marta Leda Kalaš 2, Nika Pavelić, Lana Cindrić 12, Lucija Cindrić 23, Nika Gverić 3, Lana Bajivić, Maja Lena Bucifal 3 Ena Salajić 2 i Tena Tolušić.

Uspješan vikend nastavljen je i s dvije pobjede u nedjelju. Na teren su u popodnevnim satima prve izašle djevojke do 13 godina starosti kako bi snage odmjerile sa jednim od favorita ovogodišnjeg Prvenstva Regije Sjever ekipom ŽKK Koprivnice. Očekivala se borba do posljednje sekunde, no uskoro se vidjelo da su Virovitičanke ovaj put znatno kvalitetnija ekipa od Koprivničanki. Prva četvrtina završila je s deset koševa razlike za Virovitičanke da bi do poluvremena ta prednost narasla na velikih 43:19. Ništa drugačije nije bilo niti u drugom dijelu. Prednost je iz minute u minutu nastavila rasti te je treća četvrtina završila sa 65:27, da bi konačan rezultat iznosio 81:31 za raspoložene Virovitičanke. Ovom pobjedom Virovitičanke su gotovo osigurale drugo mjesto, a uskoro im slijedi i prva od dva velika derbija kontra Podravca iz Virja koja će odlučiti i prvaka Regije Sjever, odnosno putnika na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske.

ŽKK Virovitica – ŽKK Koprivnica 81:31

ŽKK Virovitica: Iva Marošević 4, Iva Knežević 2, Katarina Kanjka 2, Mia Milković 2, Lorena Kanižaj 25, Dorotea Blažičević 14, Lucija Petras 8, Viktorija Maljak 10, Olja Radulović, Tena Derežić 2, Ema Kovačević 6, Klara Švarbić 6, Tena Viljevac, Lavinia Subota i Elena Mirić.

Posljednja utakmica dana donijela je također sraz Virovitičanki i Koprivničanki u kadetskom uzrastu. Pobjeda u ovoj utakmici Virovitičankama je osigurala plasman na Final Four, odnosno među četiri najuspješnije ekipe u Regiji uz nadu da se može u konačnici napraviti i nešto više. Znalo se da su Virovitičanke u ovom uzrastu kvalitetnije od djevojaka iz Koprivnice, no ipak se nije očekivala ovako lagana pobjeda. Prva četvrtina završila je s gotovo nevjerojatnih 30:1 te je nakon uvodnih deset minuta trener Robert Fritz dao priliku mlađim igračicama. Poluvrijeme je završilo sa 54:6, da bi na kraju semafor zasvijetlio sa 105:32.

ŽKK Virovitica: Mia Deskar 19, Alisa Lovreković 9, Marta Leda Kalaš 10, Nika Pavelić 2, Lana Cindrić 6, Lucija Cindrić 15, Lana Ojurović 10, Nika Gverić 25, Ena Salajić, Lana Bajivić, Maja Lena Bucifal 4, Dora Lakota Kovač 2 i Tena Tolušić 3.

(ŽKK Virovitica)