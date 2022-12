Grad Našice ovu kalendarsku godinu završava predajom donacije Općoj županijskoj bolnici Našice

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba danas (petak) je u Uredu ravnatelja Opće županijske bolnice predao značajnu donaciju za ovu godinu u iznosu od 167.865,28 kuna za koju je već kupljena sonda i 5 kolica za transport pacijenata. Donaciju su preuzeli v.d. ravnatelja Dino Vida, zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Hrvoje Šimić i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Zvjezdana Gvozdanović.

Nastavak je ovo višegodišnje suradnje na korist prvestveno pacijenata, rekao je v.d. ravnatelja Dino Vida.

– Danas smo se našli da preuzmemo vrijednu donaciju koju nam je omogućio Grad Našice, a odnosi se na financijska sredstva od oko 170.000 kuna. On su utrošena za sondu za Odjel urologije i 5 kolica za transport pacijenata za sigurniji način sa što manje stresa. To su kvalitetna kolica sa ovjesom pa je transport sa jedne lokacije na drugu sigurniji i lakši – rekao je v.d. ravnatelj Opće županijske bolnice Našice Dino Vida zahvalio je gradonačelniku na suradnji te izdašnoj donaciji.

Grad Našice ponosan je na Opću županijsku bolnicu, a svake godine donira određena sredstva kojem se dodatno utječe na kvalitetu usluge koja je prepoznata diljem Slavonije.

– Svake godine osiguravamo u gradskom Proračunu oko 200.000 kuna, kroz koje stvaramo partnerske odnose s Bolnicom koja nam je od izuzetne važnosti. Često kažemo da je grad Našice grad institucija što nam je od temeljne važnosti, prvenstveno kao servisa naših građana, ali i poboljšanja kvalitete života. Uz našu predškolu, 4 osnovne i veliku srednju školu jedna od temeljnih institucija je i Bolnica. Ona je subjektivno jedna od najboljih u Republici Hrvatskoj, a potvrđeno je to i objektivnim mišljenjem. Prije mjesec dana u konkurenciji 42 bolnice OŽB je u dva kriterija bila 4. i izuzetno smo ponosni na to. Uvjeren sam da će donacija sigurno doprinijeti bolnici te kvaliteti brige o pacijentima, a isto ćemo nastaviti i u budućnosti. – rekao je gradonačelnik Kašuba i zahvalio na svemu ravnatelju Vidi i zamjeniku gradonačelnika i saborskom zastupniku Šimiću, koji je bio dugogodišnji ravnatelj, na dosadašnjoj suradnji.

Uvjeti zdravstva i na državnoj razini poboljšani

Saborski zastupnik Hrvoje Šimić, dugogodišnji ravnatelj Opće Županijske bolnice Našice istaknuo je da je situacija u zdravstvu na razini poboljšana.

– Na kraju još jedne godine možemo puno toga dobroga nabrojati, a između toga i ovu vrhunsku suradnju, kao i suradnju sa našim županom Ivanom Anušićem i Osječko-baranjskom županijom. Kroz takve podrške, ali i druge, posebno one Vlade RH, gotovo sve su bolnice uspjele završit ovu godinu na jedan do sad ne zabilježen način, da su sve obaveze prema zaposlenicima isplaćene, da su gotovo sve obaveze prema dobavljačima isplaćene i da je stanje dugovanja nikad manje nego sada. Ono što je gradonačelnik spomenuo za nagradu bolnice, zasluge idu svih zaposlenicima bolnice, oni su najzaslužniji, od liječnika, sestara do svih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, ali isto tako, govori se o upravljanju, o zadovoljstvu uvjetima rada, pa stoga zahvalu upućujem i našem osnivaču Osječko-baranjskoj županiji i našem Županu, koji već 6 godina ovu bolnicu nagrađuje sa iznimnim iznosima kroz decentralizirana sredstva, čime smo uspjeli napraviti, od podruma do krova, jednu novu bolnicu. Zahvala gradonačelniku na ovoj donaciji. Grad Našice prati našu bolnicu niz godina također sa značajnim sredstvima i uvijek nam je drago vidjeti gradonačelnika posebno kad nam donesi poklone – rekao je Šimić i zahvalio svima, a posebno Vladi na svemu što je učinila za zdravstvo u ovoj godini.

