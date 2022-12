Izabranici Hrvoja Horvata uvjerljivo slavili u pripremnoj utakmici protiv Italije

U ležernoj igri pred prepunim tribinama pulske dvorane Mate Parlov hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Italiju 40:26 (23:14).

Najefikasniji u hrvatskim redovima su bili Lovro Mihić, Marin Šipić i Luka Lovre Klaric s po četiri zgoditka.

– Moram reći da smo uživali u prekrasnom ambijentu, no u igri ima stvari koje treba popraviti do Svjetskog prvenstva. Obrana mora biti naš zaštitni znak, a to moramo naplatiti lakim golovima. Također, sada sa sigurnošću mogu reći kako Ivan Čupić zbog ozljede neće biti u kadru na Svjetskom prvenstvu- prokomentirao je nakon utakmice hrvatski izbornik Hrvoje Horvat.

(www.icv.hr, mš, HRS)