KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijsku avanturu “Avatar: Put vode” te animirani “Mačak u čizmama: Posljednja želja”

Kino Park i ovog vam vikenda donosi dvije odlične projekcije. U subotu, 17. prosinca u 19 sati, pogledajte akcijsku avanturu “Avatar: Put vode”.



Izvorno ime: Avatar: The Way of Water

Redatelj: James Cameron

Žanr: akcija, avantura, znanstvena fantastika

Uloge: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis

Trajanje filma: 190 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Otkad je odlučio trajno prenijeti ljudsku svijest u svoje tijelo Avatara i postati novi vođa naroda Na’vi, Jake Sully živi sa svojom obitelji na Pandori. On i Neytiri su osnovali obitelj i dobili djecu. Kolonizirajuće su se snage vratile na Pandoru kako bi završili prvotnu potragu za rijetkim mineralom, prisiljavajući Jakea i Neytiri da pobjegnu iz svog doma, istražujući do tada nepoznate dijelove Pandore gdje će se upoznati s ljudima Metkayine, klanom domorodaca koji žive okruženi morem.

A u nedjelju, 18. prosinca u 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Mačak u čizmama: Posljednja želja”.



Izvorno ime: Puss in Boots: The Last Wish

Redatelj: Joel Crawford

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 101 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Ove zime, na veliko platno vraća se omiljeni, šašavi, neustrašivi mačak koji obožava mlijeko! Po prvi put, poslije više od decenije, Dream Works Animation predstavlja novu avanturu iz SHREK univerzuma. Odvažni odmetnik, Mačak u čizmama otkriće da su njegova strast prema opasnosti i zanemarivanje bezbjednosti došli po svoje. Mačak je iskoristio osam od devet života, ali usput se zabrojao. Vraćanje života odvešće ga u njegovu najveću potragu ikada. Antonio Banderas, svojim glasom ponovo je oživio Mačka u čizmama u njegovom epskom pohodu u Crnu šumu kako bi pronašao mitsku Zvijezdu želja i vratio svoje izgubljene živote. Ali, kako mu je ostao samo jedan život, Mačak će morati da se ponizi i zatraži pomoć svoje bivše partnerke i neprijateljice Kiti kojoj je glas pozajmila Salma Hayek. U svom pohodu, Mačaku i Kiti će, uprkos njihovom mišljenju, pomoći Pero, brbljiv i izuzetno veseo džukac. Zajedno, naš trio moraće da bude uvijek korak ispred Zlatokose, krimi familije Tri medvjeda, “Velikog” Džeka Hornera i zastrašujućeg lovca na glave Velikog Zlog Vuka. Lik Mačka u čizmama prvi put se pojavio 2004. godine u filmu Shrek 2, koji je bio nominovan za Oskara. Istog trenutka postao je globalna senzacija. Kasnije, Mačak se pojavljivao u još dva nastavka priče o Shreku, kao i u svom filmu i brojnim animiranim filmovima i TV serijama koje je stvorio Dream Works Animation. Filmovi o Shreku i Mačku u čizmama zajedno su zaradili više od 3.5 milijardi dolara širom svijeta.

