Partnersko vijeće razmatralo provedbu razvojne politike OBŽ: Od 41 projekta vrijednosti 5,74 milijarde kuna, 96,7 posto je u tijeku

Na današnjoj (utorak) 6. sjednici Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije kojom je predsjedao zamjenik župana Mato Lukić, uz ostale točke, razmatrano je izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije u zadnje dvije godine te izmjene i dopune Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje do 2025. godine.

– Razmatrali smo izmjene i dopune Provedbenog programa OBŽ koje se prema zakonskim odredbama moraju uskladiti s proračunom Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Riječ je o 41 projektu iz Provedbenog programa do 2025. godine u ukupnom iznosu od 5,74 milijarde kuna. Članove Partnerskog vijeće izvijestili smo o provedenim aktivnostima u 2021. godini i do 30. lipnja 2022. godine, odnosno 41 projektu od kojih 97,6 posto ima status u tijeku, a njihova vrijednost u ovih šest mjeseci je 749 milijuna kuna – rekao je zamjenik župana Mato Lukić.

Viša savjetnica u Javnoj ustanovi Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije Ivona Mendeš Levak naglasila je da je riječ o usklađivanju sa zakonskim obvezama u vezi novog županijskog proračuna te s Planom razvoja OBŽ do 2027. godine.

– Naš se Provedbeni program mijenjao jer je donesen Proračun za 2022. godinu s projekcijom za 2023./2024. godinu, a u ožujku 2022. godine donesen je najvažniji strateški akt na razini ove županije, a to je Plan razvoja Osječko-baranjske županije do kraja 2027. godine, znači za ovo programsko razdoblje Europske unije. Zbog toga se Provedbeni program uskladio s onim što se nazivaju posebni ciljevi Plana razvoja te će se u budućem razdoblju ustvari govoriti o tome koliko su mjere iz Provedbenog programa doprinijele provedbi Plana razvoja. Važno je napomenuti da je Osječko-baranjska županija u situaciji da je 97,5% svih mjera u provedbi, odnosno u skladu s onom dinamikom planiranom u Provedbenom programu. Provedbeni program je u prvom dijelu ove godine doprinosio Nacionalnoj razvojnoj strategiji i njezinim strateškim ciljevima, a područja u koja se utrošilo najviše sredstava odnose se na obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i aktivnosti vezane za učinkovito upravljanje resursima Osječko-baranjske županije. Provedbeni program je prema zakonskom okviru iz 2017. godine kratkoročni strateški akt koji vrijedi na razdoblje jednog mandata, dakle u ovom slučaju od 2021. godine do sredine 2025. godine. Na lokalnoj i područnoj razini Provedbene programe donose čelnici tijela, odnosno načelnici, gradonačelnici i župani. Oni su u svojoj nadležnosti obavezni operacionalizirati srednjoročni strateški akt, a to se radi provedbenim programom. Zato se on puno češće mijenja od Plana razvoja jer ovisi o dostupnim sredstvima, novim projektima koji se u međuvremenu pokreću, a trenutno i o promjeni valute, iz kune u euro. Plan razvoja je donijela Skupština OBŽ i za razliku od Provedbenog plana koji je kratkoročan, on je srednjoročan akt, a s obzirom da je županija specifično područje, mora se u svom djelovanju osvrnuti na različite segmente, od obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog planiranja i gospodarstva. Plan razvoja prati Nacionalnu razvojnu strategiju i ima 14 posebnih ciljeva, s naglaskom na gospodarstvo i poboljšanje kvalitete života svih građana – pojasnila je Ivona Mendeš Levak.

(www.icv.hr, tj)