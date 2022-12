Peti virovitički Silvestrovo run okupio 50-ak trkača svih uzrasta: Božićnim kapama i osmijesima oduševili prolaznike

Prije pet godina virovitički trkački entuzijasti, uoči Božića, protrčali su centrom grada u utrci koju su nazvali Silvestrovo run. Tu su aktivnost nastavili i sljedećih godina, okupljajući sve veći broj građana. Tako im se ove godine, na dogovorenom mjestu okupljanja, pridružilo pedesetak trkača svih uzrasta.

– Bilo je najava da će nas biti puno više nego prošle godine, ali ovoliki roj sudionika ipak je svojevrsno iznenađenje – oduševljen je bio Kruno Tomljanović, jedan od organizatora.

Nakon dogovora i zagrijavanja koje je vodio Ivan Kelečić, trkači u božićnim outfitima krenuli su ulicama grada. Na čelu povorke bio je Mario Kovač na biciklu opremljenim zvučnikom iz kojeg su se orile božićne pjesme.

Veseli trkači u svoju su rutu uključili cijeli centar Virovitice, a protrčali su i kroz dvorište Palače Pejačević i tako nakratko posjetili Advent u Palači, da bi na koncu završili na početnoj točci u Caffe baru Štedna.

Kao i prolaznici koji nisu mogli sakriti oduševljenje veselim trkačima, niti oni nisu mogli skinuti osmijehe s lica.

– Prvi puta sam se priključila utrci. Žao mi je što to nisam učinila prošle godine, ali ću sigurno doći i nagodinu – rekla nam je zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac koja je kao i župan Igor Andrović sudjelovala na utrci. No on je to učinio po drugi puta.

– Ovo je odlična ideja za promociju zdravog načina života. Bili smo svojevrsna atrakcija sugrađanima u božićnom ugođaju, a pritom smo se i mi odlično zabavili – rekao je župan Igor Andrović.

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc, K. Toplak)