Tri godine postojanja i velike uspjehe Gradski muzej Virovitica proslavio koncertom Borna Šercar’s Jazziane Croatice i Ansambla LADO

Povodom treće godine postojanja i nagrada koje je u to kratko vrijeme osvojio, u Gradskom muzeju Virovitica jučer (petak) je održan koncert glazbenog sastava Borna Šercar’s Jazziana Croatica i Ansambla LADO.

Okupljene je pozdravila ravnateljica “malog velikog” muzeja Mihaela Kulej, koja posljednje tri godine opisuje kao turbulentne, u najboljem mogućem smislu.

– Muzej smo otvorili krajem 2019. godine, 2020. smo dobili nagradu Hrvatskog muzejskog društva za najbolji muzej. Iduće godine smo dobili nominaciju Europskog muzejskog foruma za najbolji europski muzej, a u proljeće 2022. smo dobili posebno priznanje Europskog muzejskog foruma za doprinos muzejskoj struci. Prije dva tjedna smo dobili i ŽIVA nagradu koje dodjeljuje Forum slavenskih kultura za najbolji slavenski muzej. Moje geslo, kojeg se držim u privatnom i poslovnom životu je da uvijek svi mogu dati više, pogotovo ja sama, i sada se vide rezultati toga – istaknula je M. Kulej te dodala kako je jedna od uloga muzeja da posjetiteljima pruži široku lepezu sadržaja, što Gradski muzej Virovitica i radi.

– Muzej smo zavičajnog tipa i jedini muzej u ovoj lokalnoj zajednici, a i šire. Mislim da smo pokazali da smo izuzetno stručan i profesionalan muzej. Naša uloga i zadaća, naš cilj i svrha je upoznati našu lokalnu zajednicu sa svim vrstama umjetnosti i tradicijskim aspektima onoga što muzej može pokriti. Moramo zaokružiti cijelu priču i našim sugrađanima svih dobnih skupina ponuditi sadržaj. Koncerti su dodana vrijednost – zaključila je.

Nakon par riječi koje je s okupljenima podijelio i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, Virovitičani su imali priliku uživati u jedinstvenoj fuziji tradicijske etno glazbe i jazza. Moćni vokali Ladarica i ekspresivnost glazbenika Jazziane Croatice, sljubljeni u tekstovima i aranžmanima Borne Šercara, ispričali su posjetiteljima priče o nekima od najljepših hrvatskih bajki, mitova i legendi o vilama, vješticama, divovima i mitskim bićima.

Kako objašnjava umjetnički voditelj Ansambla LADO Krunoslav Šokac, suradnja s Bornom Šercarom i sastavom Jazziana Croatica bio je poziv koji se ne odbija.

– Vrlo smo se rado odazvali na poziv Borne, autora ovog projekta koji je upravo ove godine zaživio punim plućima. Iza nas su brojni zajednički koncerti i vrijedno audio izdanje “Untamed” koje je izašlo ove godine. To je jedna lijepa i izazovna suradnja, Ladarice i naši glazbenici na jazz glazbalima u jazz izdanju. Posebni projekti uvijek su bili dio LADA upravo s ciljem približavanja novoj publici. Uvijek na umu moramo imati ono što LADO jest, hrvatski nacionalni profesionalni folklorni ansambl s vrlo jasnim ciljem i zadatkom, a to je prikupljanje i scensko obrađivanje primjera hrvatske glazbene i plesne baštine. To je primarna zadaća ansambla, a svi ovi projekti i suradnje s drugim žanrovima su jedan lijep i izazovan dodatak. Imali smo već puno nastupa i koncerata i publika je iznimno dobro prihvatila program. Često ljudi, kada se kaže LADO, očekuju klasični standardni program, ali se ugodno iznenade kada čuju i LADO u jednom drugačijem izdanju, što samo pokazuje koliko su velike izvođačke mogućnosti njegovih članova – rekao je K. Šokac.

Zadovoljstvo projektom, kao i Viroviticom u kojoj je posljednji put bio prije desetak godina, nije krio niti sam Borna Šercar.

– Suradnja s Ladaricama je bila logičan slijed jer je to naš najbolji ansambl tradicijskog pjevanja i plesa. Imamo uspješne koncerte, publika nije navikla na moj program i moju viziju etno glazbe i uvijek očekuju LADO koncert, ali kad malo otvore “čakre” svidi im se i to je jedna lijepa satisfakcija – s osmijehom je prizna ovaj glazbenik koji je 2009. osnovao sastav Jazziana Croatica.

Nakon koncerta, u foajeu Gradskog muzeja Virovitica održano je i prigodno druženje za posjetitelje koji su tom prilikom i zapalili “rođendanske” prskalice.

