U Čačincima održan Božićni koncert Tamburaškog društva “Dora Pejačević” iz Našica

U Sportskoj dvorani OŠ Antuna Gustava Matoša u Čačincima, a u organizaciji Turističke zajednice i Općine Čačinci i to u sklopu Adventa, održan je veličanstven Božićni koncert Tamburaškog društva “Dora Pejačević” iz Našica ”Darujemo vam ljubav”. Bila je to istinska ”Dorina” tamburaška bajka koja je najljepši božićni poklon Čačincima.

Tamburica je u rukama ovih maestralnih mladih glazbenika odsvirala sve, od Beatlesa, Leonarda Cohena, grupe Survivor pa do slavonskog kola, Zvončića i Zeke i Potočića, a sve to s toliko osmijeha i duše. Uz orkestralnu svirku sjajno su se predstavili solisti Ivana Novaković svirajući violinu, Mario Huj svirajući električnu gitaru i kao vokal, vrhunska vokalna solistica Helena Dadić, zatim odlična mala vokalna solistica Petra Antolović te nevjerojatni 10-godišnji bubnjar Josip Komloši, a sve pod dirigentskom palicom maestra Deana Koprija.

Čulo se tako uz tamburu, električnu gitaru, bubnjeve i klavir Let It Be, Happy Christmas, War Is Over, Hallelujah, Eye Of The Tiger, Stairway To Haven i ona za slaovnsku dušu ”Svirci moji”.

– Nakon ljetnog nastupa na Jankovcu, ova je briljantna mlada ekipa još je jednom oduševila i pokazala koliko su vrhunski glazbenici i koliko je tambura vrijedan instrument. Siguran sam da su svi koji su došli uživali što je potvrdio i gromoglasan pljesak na kraju. Ovo je najljepši Božićni poklon svima nama u Čačincima, događaj koji ćemo svi još dugo pamtiti – rekao je načelnik Alen Jurenac.

Nakon što je trzalica po posljednji puta ove večeri ”udarila” po tamburi, najveće srce bilo je ono maestra Deana Koprija.

– Mi volimo svoju glazbu dijeliti s drugima i doista sam presretan što smo ovdje u Čačincima ostvarili ovako divnu suradnju. Mi smo večeras svi zajedno jako uživali i vjerujem da je i publika jer doista svatko od nas tko svira u orkestru i pjeva radi to s punim srcem i dušom – započeo je Dean Kopri iza čijeg je orkestra naporna, ali vrlo uspješna godina protkana nizom nagrada.

– Iza nas je jedna bogata godina u kojoj smo dali sve od sebe da pokažemo što sve tambura može, a može baš sve. Ovo je jedna divna ekipa mladih ljudi od 10 do 24 godine i mislim da to idealno funkcionira, trudimo se prije svega pokazati to naše raspoloženje i uživanje u svakoj noti, zapravo ta ljubav koju mi gajimo prema tome je neprocjenjiva – zaključio je Kopri.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)