Županijski vijećnici usvojili prvi proračun u eurima: Evo što sve uključuje

Vijećnici Županijske skupštine danas su izglasali prvi proračun u eurima. Proračun za 2023. godinu iznosit će 99.950.000 eura, odnosno gotovo 754 milijuna kuna, a izglasan je s 24 glasa za i jednim suzdržanim.

Sjednica je održana uz predsjedavanje Dinka Begovića, kao i nazočnost virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa.

O Proračunu je govorila pročelnica Službe za javne financije VPŽ Ankica Garaj, a njegove „sadržajne dijelove“ istaknuo je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– U ovom temeljnom županijskom dokumentu planiraju se brojne aktivnosti u školstvu, zdravstvu, poljoprivredi, gospodarstvu i nizu drugih područja, koje utječu na svakodnevni život svih žitelja naše županije. Virovitičko-podravska županija već niz godina kontinuirano skrbi o potrebama svojih škola, zdravstvenih ustanova i drugih proračunskih korisnika pri čemu u uvjetima skromnih izvornih sredstava, maksimalno koristi mogućnosti koje pružaju europski fondovi pri čemu je među najboljim županijama u Hrvatskoj – naglasio je župan Andrović te naveo neke od projekata.

– U idućoj godini energetski ćemo obnoviti zgrade A, B i C Opće bolnice Virovitica. Krećemo i u adaptaciju i rekonstrukciju rodilišta. Za to nam je od Ministarstva zdravstva namijenjeno 4,5 milijuna kuna, a ostatak će izdvojiti Virovitičko-podravska županija i Opća bolnica Virovitica. Tu je i ambulanta Doma zdravlja VPŽ u Gornjem Bazju, a imamo sve spremno i za zgradu Zavoda za hitnu medicinu VPŽ. Naravno, nastavljamo i nadalje subvencionirati liječnicima kamate na kredite, subvencionirati njihovo stanovanje na našem području – rekao je.

Istaknuo je kako su važan segment sustavi navodnjavanja.

– Davno smo shvatili kolika je važnost sustava navodnjavanja, posebno zbog nestalnih vremenskih uvjeta. Ove godine smo na području naše županije imali sušu i zato je važno imati što više poljoprivrednih hektara koji će se navodnjavati jer to garantira sigurnu proizvodnju hrane. Trenutno imamo završena tri sustava navodnjavanja, Kapinci – Vaška, Đolta i Novi Gradac Detkovac. Projektiramo i nove sustave, Đolta II. faza, Lukač će uskoro imati građevinsku dozvolu, a tu su i sustavi – Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac. Istodobno, nastavit ćemo s istraživanjem geotermalnih potencijala na području VPŽ i izraditi dokumentaciju za Sušionicu povrća – rekao je župan.

Intenzivirat će se i projekt širokopojasnog interneta.

– Kroz projekt Razvoj širokopojasnog interneta na području općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci, žiteljima na tom prostoru omogućit ćemo „brzi internet“, ili tzv. „autocestu budućnosti“. Osim toga, izradit ćemo i potrebnu dokumentaciju za Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti – dodao je.

Po sredstvima koja se ulažu u obrazovanje, Virovitičko-podravska županija je jedna od hrvatskih perjanica, istaknuo je župan Andrović.

– U proračunu smo osigurali sredstva za energetsku obnovu dviju područnih škola, u Novom Gradcu i Okrugljači. Tu je i projekt Regionalnog znanstveni centar – STEM komponenta B, kroz koji će se značajna sredstva uložiti u OŠ Suhopolje i OŠ Josipa Kozarca Slatina gdje će se urediti potkrovlje škole. Energetski će se obnoviti školski prostor u Turanovcu, Cabuni, Zdencima, Učenički dom u Virovitici… I iduće godine ćemo financirati nabavku školskih materijala. Država učenicima nabavlja udžbenike, a mi ćemo, zajedno s općinama i gradovima – radne materijale. I to je odličan put za razvoj obrazovanja, jer će učenici imati besplatan obrok, besplatne udžbenike i radne materijale i svima onima koji se prijave za stipendiju, a imaju potrebne uvjete, županija će im dati studentsku stipendiju. Osim toga, uz pomoć države, uz gradove i općine, sufinancirat ćemo željeznički prijevoz našim studentima. Nije nam cilj da im sufinanciramo samo prijevoz do mjesta studiranja, želimo da imaju besplatan željeznički prijevoz na području cijele RH. Imamo i spremne projekte, koje nismo stavljali u naš Proračun, ali ih planiramo kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost. To su – nova zgrada osnovne škola u Orahovici, nova osnovna škola u Pitomači sa sportskom dvoranom, nova zgrada Gimnazije u Virovitici sa sportskom dvoranom, nove sportske dvorane u Suhopolju i kod OŠ Josipa Kozarca u Slatini, te nova sportska dvorana u Novoj Bukovici. Naravno, najviše zahvaljujući Vladi RH kroz ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, kao i podršku Virovitičko-podravske županije, gradova i općina, imat ćemo na našem području u svakom gradu i općini dječji vrtić. Trenutno ih je izgrađeno 10. Tu su i nove jaslice u Slatini, dva vrtića se grade (Orahovica i Nova Bukovica), a očekuju nas i četiri nova, u Slatini, Špišić Bukovici, Starom Gradcu i Mikleušu – naveo je župan.

U zadnjih nekoliko godina Virovitičko-podravska županija je, na razini RH, prepoznata kao županija koja je obnovila i obnavlja svoju kulturnu i povijesnu baštinu.

– Nastavljamo s trećom fazom uređenja Centra za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju, gdje će se urediti podrum, wellness, bazen. Za navedeno je već, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobreno 5 milijuna kuna. Kurija Janković u Kapela Dvor uz Dvorac u Suhopolju, bilježi sjajne rezultate noćenja posjetitelja, a s novim sadržajima, Suhopolje će postati još poželjnija turistička destinacija. Tu je i Centar za kulturu zdravlja Dvorac Janković u Cabuni – rekao je župan.

I u idućoj godini, značajna sredstva izdvojit će se i za poticanje gospodarstva i poduzetništva.

– Uz već postojeće mjere, od kojih uvijek ističemo sufinanciranje našim poduzetnicima smještaj u našim poduzetničkim inkubatorima u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači, uvodimo i neke nove. Tako ćemo 500.000 kuna izdvojiti za poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva, a 1.000.000 kuna smo namijenili za razvojne programe u poljoprivredi, a nastavljamo i sa sufinanciranjem tradicijskih obrta – istaknuo je između ostalog župan Igor Andrović.

(www.icv.hr, vpz.hr, Foto: K. Toplak)