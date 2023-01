Bliži se 18. Noć muzeja: U virovitičkom „malom velikom“ muzeju najmlađe očekuju Ivanka i Mrle, radionice i egzotične životinje

Diljem Hrvatske, u petak, 27. siječnja muzeji će postati mjesta obilježavanja kulturne manifestacije 18. Noć muzeja. Pod ovogodišnjim motom „Muzeji su važni“, manifestaciji, koju organizira Hrvatsko muzejsko društvo, cilj je široj javnosti približiti muzejsku struku.

Ovom prepoznatljivom i sve popularnijem događaju, kao i prijašnjih godina, pridružio se i Gradski muzej Virovitica. O tome kakav program očekuje posjetitelje virovitičkog „malog velikog“ muzeja nešto više nam je otkrila njegova ravnateljica Mihaela Kulej.

– Mogla bih reći, odnosno tvrdim, da je Gradski muzej Virovitica jedini muzej u Hrvatskoj koji je jednu Noć muzeja odlučio posvetiti onima najmlađima. Osim s našom dječicom na kojoj svijet ostaje, bili smo inspirirani i svim događanjima u muzeju te u malom gradu kao što je Virovitica, a koji su rijetko posvećeni djeci. Imamo puno događanja za djecu, ali vezane uglavnom za institucije koje rade s djecom. Vođeni tom mišlju i inspirirani izložbom Hrvatskog školskog muzeja „Bertuchovo slikovno carstvo“ koja je trenutno postavljena u našem muzeju, odlučili smo osmisliti program za djecu od vrtićke do osnovnoškolske dobi, čak i srednje škole – ponosno ističe M. Kulej.

Osim izložbe, ovogodišnji program Noći muzeja koncipiran je i oko jednog zanimljivog koncerta.

– Koncert „Kišni razdraganci“ u izvedbi Ivanke Mazurkijević i Davora Martinovića Mrleta namijenjen je najmlađima i izuzetno je atraktivan i interaktivan. To znači da djeca ne dolaze na koncert i slušaju ga, znamo da to ne možemo očekivati od djece te dobi, već se sudjelovati u koncertu. Koncert počinje u 19 sati. Ovom prilikom pozivam sve mame i tate, djedove i bake te strine i stričeve da dođu sa svojim mališanima jer to je trenutak kad ih mogu malo „pustiti“ i iskoristiti priliku da pogledaju našu izložbu. Naime, od 18 do 23 sata, na svaki puni sat, ćemo imati organizirana vodstva izložbom za sve dobne skupine – objasnila je ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica.

Uz zanimljivu izložbu i interaktivan koncert, posjetitelji mogu „noć u muzeju“ provesti i na četiri kreativne i edukativne radionice, tematski vezane uz izložbu o prvoj dječjoj slikovnoj enciklopediji Friedricha Justina Bertucha.

– Na radionici „Svijet enciklopedije u malom“ izrađivati će se magneti, a namijenjena je višoj osnovnoškolskoj dobi. Za istu dob je i radionica „Naša slikopriča“, a obje su osmislile kolegice iz Hrvatskog školskog muzeja. Radionice počinju u 18 i 19 sati.

Od 20 sati, radionicu „Ptičje frizure“ će od održati, u suradnji s Industrijsko-obrtničkom školom Virovitica, djelatnice našeg muzeja, tijekom koje ćemo, inspirirani prekrasnim ptičjim svijetom životinjskog carstva, dobrovoljcima raditi frizure.

Na kraju, imamo i radionicu za koju interes ne jenjava od izložbe „Strah naš svagdašnji“ koju smo imali u suradnji s Etnografskim muzejom Istre. Tom prilikom, Rudi Kulej i Bruna Majetić će predstaviti kraljevskog pitona, leopard gekona i tarantulu. S obzirom da su te životinje dosta osjetljive i velik im je to stres, radionica će se održavati u zasebnom prostoru. U mirnom kutku našeg muzeja posjetitelji će od 22 sata moći uživati u ovim neobičnim životinjama – kroz program nas je provela M. Kulej.

– Mislim da smo zadovoljili svu dječju dob i da smo se zaista uklopili u temu ovogodišnje Noći muzeja. Muzeji su važni jer, osim edukacije i doživljaja, nude i jako lijepa iskustva i interakciju s ovim neobičnim svijetom životinjskog carstva predstavljenim kroz enciklopediju „Bertuchovo slikovno carstvo“ – zaključuje.

