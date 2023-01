Hrvatska u drugi krug prenosi dva boda: Luka Cindrić odličan u susretu s Marokom

U posljednjem susretu skupine G na 28. Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj hrvatska muška rukometna reprezentacija pobijedila je Maroko 36:24.

U prvom dijelu utakmice bilo je dosta problema u igri hrvatskih reprezentativaca što su iskoristili Marokanci koji su u jednom trenutku imali pet zgoditaka prednosti (9:4). Tada u igru ulazi Luka Cindrić i sve se okrenulo. Do odlaska na odmor kauboji vode 15:13. U drugom dijelu igra hrvatskih rukometaša ide uzlaznom putanjom i postepeno se povećava prednost do konačnih +12 (36:24).

Hrvatski rukometaši tako u drugi krug prenose dva boda. Već u prvom kolu drugog kruga, sutra (četvrtak) u 20.30 sati Hrvatska igra s Danskom. U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Luka Cindrić s devet i Marin Jelinić s pet zgoditaka.

– Znali smo da će naši suparnici pasti fizički, to smo iskoristili s nekoliko brzih pogodaka te došli do zaslužene pobjede. Postepeno se iz utakmice u utakmicu dižemo. Sad idemo svim snagama na Dansku. U tom susretu moramo biti idealni ako želimo doći do uspjeha- nakon utakmice je izjavio najbolji igrač Luka Cindrić.

Izbornik Hrvoje Horvat je upozorio na elemente koji se moraju promijeniti u susretu s Danskom.

– Stalno imamo loše otvaranje utakmice što moramo promijeniti ubuduće jer kod jačih suparnika ćemo se teško vratiti. Obrana nam mora biti temelj naše igre. Utakmicu moramo puno bolje otvoriti. Protiv Danske svaki segment naše igre mora nam štimati– naglasio je izbornik Hrvoje Horvat.

HRVATSKA: Dino Slavić (8+0), Mate Šunjić (0+1), Lovro Mihić 4, Domagoj Duvnjak 1, Jakov Gojun, Paolo Kraljević, Josip Šarac 3, Igor Karačić 3, Željko Musa, Luka Šebetić 3, Luka Cindrić 9, Ivan Martinović 3, Leon Šušnja, Marin Šipić 2, Filip Glavaš 3, Marin Jelinić 5, izbornik: Hrvoje Horvat.

(www.icv.hr, mš, foto: Jozo Čabraja, Kolektiff Images HRS)